Google заблокировала в Google Play в Европе приложения, связанные с RT и Sputnik
2 марта 2022 , 08:01Читати новину українською
Источник:Reuters
Компания Google заблокировала в Google Play мобильные приложения, подключенные к российским пропагандистским ресурсам. Речь идет о RT и Sputnik.
Накануне россияне начали массово жаловаться на проблемы с оплатой через Apple Pay и Google Pay. При чем – как через турникеты и терминалы, так и в кассах.
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Google против российской агрессии
- Компания запретила российским государственным СМИ размещать рекламу в своих сервисах. Кроме этого, останавливается и монетизация таких ресурсов.
- Google Maps приостанавливает показ живого трафика и популярных мест в Украине. Благодаря этому враг не сможет отслеживать дорожное движение онлайн и места, где базируются наши защитники.
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