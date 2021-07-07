"Ты гений, нет ты гений": Дмитрий Гордон взял интервью у Дмитрия Гордона

Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у своего среднего сына Дмитрия. Говорили о детстве, учебе и музыке.

Разговор между тезками продолжался около полутора часов. Его обнародовали на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

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В анонсе интервью рассказывается, что Дмитрий Гордон-младший родился в чешской Праге в 1995 году.

Он учился в музыкальном колледже Беркли в американском Бостоне.

Сейчас живет в Лос-Анджелесе и пишет музыку для исполнителей и фильмов.

Является 4-кратным чемпионом Европы по объединенным единоборствам среди юношей.

Интервью взорвало сеть

После публикации интервью соцсети взорвались мемами. Пользователи не ограничивали своей фантазии, придумывая шутки.

"Дмитрий, а в чью честь вы назвали сына?";

"Других сыновей тоже назвали Дмитрием";

"Дмитрий Гордон в гостях у Дмитрия Гордона. Наконец-то!".

Пользователи шутили в социальных сетях: скриншоты