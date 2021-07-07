"Ты гений, нет ты гений": Дмитрий Гордон взял интервью у Дмитрия Гордона
7 июля 2021 , 12:21Читати новину українською
Источник:24 канал
Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у своего среднего сына Дмитрия. Говорили о детстве, учебе и музыке.
Разговор между тезками продолжался около полутора часов. Его обнародовали на ютуб-канале "В гостях у Гордона".
Читайте также Очко – Дмитрий Гордон поразил сеть новой шуткой
В анонсе интервью рассказывается, что Дмитрий Гордон-младший родился в чешской Праге в 1995 году.
- Он учился в музыкальном колледже Беркли в американском Бостоне.
- Сейчас живет в Лос-Анджелесе и пишет музыку для исполнителей и фильмов.
- Является 4-кратным чемпионом Европы по объединенным единоборствам среди юношей.
Интервью взорвало сеть
После публикации интервью соцсети взорвались мемами. Пользователи не ограничивали своей фантазии, придумывая шутки.
- "Дмитрий, а в чью честь вы назвали сына?";
- "Других сыновей тоже назвали Дмитрием";
- "Дмитрий Гордон в гостях у Дмитрия Гордона. Наконец-то!".
Пользователи шутили в социальных сетях: скриншоты