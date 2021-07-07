Розмова між тезками тривала близько півтори години. Її оприлюднили на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".
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В анонсі інтерв'ю розповідається, що Дмитро Гордон-молодший народився у чеській Празі в 1995 році.
- Він навчався у музичному коледжі Берклі в американському Бостоні.
- Нині живе у Лос-Анджелесі та пише музику для киконавців і фільмів.
- Є 4-разовим чемпіоном Європи з об'єднаних єдиноборств по юнаках.
Інтерв'ю підірвало мережу
Після публікації інтерв'ю соцмережі вибухнули мемами. Користувачі не обмежували своєї фантазії, придумуючи жарти.
- "Дмитро, а на чию честь ви назвали сина?";
- "Інших синів теж назвали Дмитрами";
- "Дмитро Гордон в гостях у Дмитра Гордона. Нарешті!".
Користувачі жартували у соціальних мережах: скриншоти