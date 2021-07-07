Донецкая область встретила защитников: сотни военных собрались на горе Карачун – фото, видео

На горе Карачун состоялась Всеукраинская акция "Донецкая область встречает своих защитников!". На встречу пригласили участников российско-украинской войны и Революции Достоинства. Вспомнили и павших защитниках.

Всеукраинская акция в Карачуне собрала почти 400 участников: военных, ветеранов АТО, пластунов и волонтеров. Проживали все в палатках с 3 по 6 июля 2021 года, питались под открытым небом, могли подержать боевое оружие в руках.

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Что это за акция

Впервые украинские защитники собрались на горе Карачун 4 года назад. Над выбором места даже не колебались, ведь именно здесь с апреля по июль 2014 года прошли жестокие бои между подразделениями Вооруженных сил Украины и пророссийскими боевиками.

Гора Карачун символизирует несокрушимость, борьбу, победу и имеет символическое значение для военных на этом событии,

– отметил главный специалист управления семьи, молодежи и массовых мероприятий Донецкой ОГА Алексей Назаров.

Из-за пандемии в 2020 году встречу не проводили. В 2021 году Союз ветеранов АТО Донбасса решил наверстать упущенное.

Акция "Донецкая область встречает своих защитников!" 2021 года / Фото АрмияInform

Виртуальный тур

На одной из локаций события участникам представили виртуальный тур "Борьба за независимость. История сопротивления Донбасса российской агрессии. Пантеон Героев Донецкой области".

По словам председателя ОО "Коло.Медиа" – "Трухановская Сич" Николая Бондаря, если просканировать QR-код, можно узнать, когда и как освободили Славянск, где происходили отправные события и какие места отвоевали у сепаратистов.

Общение с защитниками

Жители Донетчины и гости из разных уголков Украины могли пообщаться с участниками Революции Достоинства и ветеранами АТО. В частности, с Назарием Держило с позывным "Мультик", что подорвался на Майдане. После реабилитации стал служить в "добровольческом корпусе". Дружил с вокалистом Парижской оперы Василием Слипаком.

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На Евромайдане получил ранение и 21-летний львовянин Роман Каминский. После взрыва ему оторвало кисть левой руки и пальцы правой. Сейчас парень является бойцом ДУК "Правый Сектор" и умело держит оружие.

"Подошел мужчина, спросил, может ли чем-то помочь. Дал коробку, на которой было написано на английском. Я открыл ее, там были кубинские сигары. Открыл крышку, а она взорвалась", – рассказал Каминский.

Какова цель акции

К организации акции "Донецкая область встречает своих защитников!" присоединился участник Революции Достоинства и председатель ОО "Семьи героев Небесной Сотни" Юрий Аксенин. Мужчина привез на событие более 120 детей из всех областей Украины.

Наша основная цель – донести до людей значимость наших побед и вклада каждого гражданина в то, чтобы наше государство было суверенным и независимым,

– отметил он.

Аксенин подчеркнул, что ветеранами российско-украинской войны являются разные люди с разными интересами. Всех их объединила борьба за независимость Украины.