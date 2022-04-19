Горел жилой дом и склад: в ГСЧС показали последствия обстрела Николаева
19 апреля 2022 , 09:20Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Николаеве горели жилые дома и склад строительного магазина. Пожар случился в результате вражеских обстрелов.
Враг обстреливал Николаев из артиллерии. Пожар вспыхнул ночью 18 апреля. К счастью, никто не пострадал.
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Ночью 18 апреля враг обстреливал Николаев из артиллерии, в результате чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина "Сантех Строй Маркет Аладин",
– говорится в сообщении.
Пожар на площади 200 квадратных метров был ликвидирован.
Горит жилой дом в Николаеве / Фото ГСЧС
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