Горел жилой дом и склад: в ГСЧС показали последствия обстрела Николаева

19 апреля 2022 , 09:20
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Источник:

ГСЧС

В Николаеве горели жилые дома и склад строительного магазина. Пожар случился в результате вражеских обстрелов.

Враг обстреливал Николаев из артиллерии. Пожар вспыхнул ночью 18 апреля. К счастью, никто не пострадал.

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Ночью 18 апреля враг обстреливал Николаев из артиллерии, в результате чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина "Сантех Строй Маркет Аладин",
– говорится в сообщении.

Пожар на площади 200 квадратных метров был ликвидирован.


Горит жилой дом в Николаеве / Фото ГСЧС

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Автор: Марта Кушка