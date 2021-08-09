В годовщину выборов горели двери посольства Беларуси в Брюсселе: фото

9 августа 2021 , 17:11
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Источник:

"Белсат"

Двери посольства Беларуси в Брюсселе горели 8 августа. Вероятно, их подожгли. Это произошло накануне годовщины последних президентских выборов, которые стали причиной больших протестов и страшных событий в Беларуси.

Кто мог поджечь дверь – пока неизвестно. Информация о происшествии появилась в СМИ от читателей, а не из официальных источников.

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Очевидцы также добавили, что на месте работали пожарные и полиция. Повреждения видны на верхних ступеньках и навесе над входом.

Стоит заметить, что пока ничего неизвестно об обстоятельствах пожара. Ситуацию не обсуждают и в бельгийских СМИ.

Выборы в Беларуси: коротко

  • Их провели в августе 2020 года. Победу якобы одержал Александр Лукашенко, однако исход голосования не признает Запад.
  • Белорусы также убеждены, что выборы сфальсифицировали. Люди сразу же вышли на протесты и требовали честных выборов.
  • В то же время режим Лукашенко приказал просто применять силу к мирным протестующим. Их массово задерживали, били и пытали в СИЗО.
  • Несмотря ни на что, Лукашенко провел тайную инаугурацию. С тех пор его называют самопровозглашенным президентом Беларуси.
Автор: Тетяна Пасічник