Горит как соломенный бычок: Закарпатский легион уничтожил еще один российский танк Т-72

Закарпатский легион уничтожил еще один вражеский танк Т-72. Остатки техники горят, "как соломенный бычок".

Закарпатская бригада уничтожила российский танк миной 120 миллиметров. Весь эвакипаж оккупантов погиб. В сети опубликовали видео, как техника сгорает.

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Минометная батарея горно-штурмового батальона Закарпатского легиона уничтожила российский танк Т-72, который маневрировал у лесопосадки и готовился открыть огонь по нашим позициям.

– говорится в сообщении.

После того, как мина попала в танк, в нем сдетонировал боекомплект. От взрыва сместило башню, и весь экипаж погиб. "Как показывает видео с дрона, танк горит, как соломенный бычок", – пишут на официальной странице легиона.

Как горит российский танк: смотрите видео

Интересно, что это второй подряд российский Т-72, уничтоженный бойцами 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. 21 апреля такой же танк подбили с расстояния 4,5 километра.

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