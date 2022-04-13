Горит "Москва": Арестович подтвердил пожар на российском крейсере, что атаковал Змеиный

Советник Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил, что горит российский крейсер "Москва", который 24 февраля атаковал защитников острова Змеиный.

По словам Арестовича, на борту находятся 510 членов экипажа. Правда, он не сказал, как начался пожар на крейсере.

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Арестович не уточнил, что произошло с крейсером

Советник ОП также заметил, что на море шторм. Неизвестно, удастся ли оказать российскому экипажу "соответствующую помощь".

Сильно горит. Прямо сейчас. А штормовое море и неизвестно, удастся ли им оказать соответствующую помощь. Там 510 членов экипажа. Не можем понять, что произошло: или два матроса покурили не в том месте, или нарушили в очередной раз меры безопасности,

– заявил Арестович.

Заметим, что сначала информация о пожаре на крейсере "Москва" появилась в социальных сетях.

Что известно о российском ракетном крейсере "Москва":

Источник: Википедия

В августе 2008 года этот крейсер участвовал в российско-грузинской войне и заходил в территориальные воды Грузии.

В 2015 году участвовал в гражданской войне в Сирии.

24 февраля 2022 участвовал в полномасштабном наступлении России на Украину. Именно борт "Москва" предложил защитникам острова Змеиный сдаться и получил от украинских пограничников ответ, который уже стал символом украинского сопротивления – "Русский военный корабль, иди на**й*".

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