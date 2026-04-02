Пылает "жирная" цель: что известно об атакованном НПЗ в Уфе и какое расстояние от Украины на карте
- Уфимский НПЗ, принадлежащий "Башнефти", был атакован дронами.
- НПЗ расположен примерно в 1400 километрах от границы Украины и является важным узлом в топливной цепи России с мощностью переработки 7,5 миллионов тонн в год.
"Добрые" дроны утром 2 апреля посетили российский Башкортостан. Там вспыхнул пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.
Это один из ключевых НПЗ в регионе. 24 Канал рассказывает, что о нем известно.
Что известно о НПЗ в Уфе?
Уфимский НПЗ входит в структуру "Башнефть", что находится под контролем "Роснефти". Там изготавливают бензин, дизель, авиатопливо и нефтехимию.
Справочно. В Уфе есть 3 нефтеперерабатывающих завода. Кроме "Башнефть-УНПЗ", это "Новойл" и "Уфанефтехим". Все они принадлежат компании "Башнефть". Известно, что в 2024 году ее заводы переработали 14,6 миллиона тонн нефти.
Эти НПЗ являются важным узлом в топливной и экспортной цепях России.
Первый объект заработал еще в 1938 году.
Сейчас на атакованном УНПЗ действуют несколько установок АВТ, а мощность площадки по первичной переработке составляет 7,5 миллиона тонн в год.
Справочно. Установка АВТ – первичная установка по переработке нефти, которая является ключевой в производственном процессе. Без нее дальнейшая переработка невозможна. Предполагают, что удар был нанесен в районе установки АВТ-5.
К слову, Уфа расположена за около 1400 километров от границы Украины.
Что известно об атаке?
Местные жители проснулись от взрывов около 6 часов утра по местному времени.
Власти подтвердили атаку, но заявили, что БПЛА был "сбит" на подлете к НПЗ в Уфе, добавив, что обломки упали в промзоне и вспыхнули. Также горел жилой дом.
В обоих случаях пострадавших якобы нет.
Стоит заметить, что прошлый прилет по НПЗ в Уфе был 11 октября 2025 года. Тогда в Генштабе отмечали, что в глубоком тылу России нет безопасных мест.