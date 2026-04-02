Пылает "жирная" цель: что известно об атакованном НПЗ в Уфе и какое расстояние от Украины на карте

"Добрые" дроны утром 2 апреля посетили российский Башкортостан. Там вспыхнул пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.

Это один из ключевых НПЗ в регионе. 24 Канал рассказывает, что о нем известно.

Что известно о НПЗ в Уфе?

Уфимский НПЗ входит в структуру "Башнефть", что находится под контролем "Роснефти". Там изготавливают бензин, дизель, авиатопливо и нефтехимию.

Справочно. В Уфе есть 3 нефтеперерабатывающих завода. Кроме "Башнефть-УНПЗ", это "Новойл" и "Уфанефтехим". Все они принадлежат компании "Башнефть". Известно, что в 2024 году ее заводы переработали 14,6 миллиона тонн нефти.

Эти НПЗ являются важным узлом в топливной и экспортной цепях России.

Первый объект заработал еще в 1938 году.

Горит НПЗ в Уфе: смотрите видео

Сейчас на атакованном УНПЗ действуют несколько установок АВТ, а мощность площадки по первичной переработке составляет 7,5 миллиона тонн в год.

Справочно. Установка АВТ – первичная установка по переработке нефти, которая является ключевой в производственном процессе. Без нее дальнейшая переработка невозможна. Предполагают, что удар был нанесен в районе установки АВТ-5.

К слову, Уфа расположена за около 1400 километров от границы Украины.

Где расположена Уфа: смотрите на карте

Место атаки: смотрите на карте

Что известно об атаке?