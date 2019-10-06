Горел российский МИД в Москве: пожар на видео зафиксировали прохожие

Пожар возник в здании российского министерства иностранных дел – в Москве на Смоленской площади – вечером 5 октября.

Чрезвычайники России подтвердили, что возгорание произошло в подвале здания. Пока говорят об одном пострадавшем, пишет российский Интерфакс.

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В агентстве утверждают, что один из работников МИД не под запись сообщил, что в подвале офиса министерства происходили ремонтные работы.

В пресс-службе российского МЧС сообщили только, что "подразделения прибыли на место, идет проверка". Впоследствии, когда пожар потушили, то озвучили версию о причине инцидента: короткое замыкание.

Видео пожара из сети Твиттер:

У здания МИД на Смоленке КУЧА пожарных машин с мигалками pic.twitter.com/WM6UnS3qcD — チム—ルセ (@Timque) October 5, 2019

В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/LmsTG1SVH7 — МИД России (@MID_RF) October 5, 2019

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Заметим, москвичи пишут в комментариях к сообщениям о пожаре, что он уже третий в течение месяца. И все никак не догорит.