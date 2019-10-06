Горел российский МИД в Москве: пожар на видео зафиксировали прохожие
Пожар возник в здании российского министерства иностранных дел – в Москве на Смоленской площади – вечером 5 октября.
Чрезвычайники России подтвердили, что возгорание произошло в подвале здания. Пока говорят об одном пострадавшем, пишет российский Интерфакс.
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В агентстве утверждают, что один из работников МИД не под запись сообщил, что в подвале офиса министерства происходили ремонтные работы.
В пресс-службе российского МЧС сообщили только, что "подразделения прибыли на место, идет проверка". Впоследствии, когда пожар потушили, то озвучили версию о причине инцидента: короткое замыкание.
Видео пожара из сети Твиттер:
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Заметим, москвичи пишут в комментариях к сообщениям о пожаре, что он уже третий в течение месяца. И все никак не догорит.
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