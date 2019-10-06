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      Горел российский МИД в Москве: пожар на видео зафиксировали прохожие

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      Произошел пожар в российском МИД
      Произошел пожар в российском МИД / Иллюстративное фото (pixabay)

      Пожар возник в здании российского министерства иностранных дел – в Москве на Смоленской площади – вечером 5 октября.

      Чрезвычайники России подтвердили, что возгорание произошло в подвале здания. Пока говорят об одном пострадавшем, пишет российский Интерфакс.

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      В агентстве утверждают, что один из работников МИД не под запись сообщил, что в подвале офиса министерства происходили ремонтные работы.

      В пресс-службе российского МЧС сообщили только, что "подразделения прибыли на место, идет проверка". Впоследствии, когда пожар потушили, то озвучили версию о причине инцидента: короткое замыкание.

      Видео пожара из сети Твиттер:

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      Заметим, москвичи пишут в комментариях к сообщениям о пожаре, что он уже третий в течение месяца. И все никак не догорит.

      blog_ava
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      5 октября
      987
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Чрезвычайное происшествие Пожар Новости России
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