Горіло російське МЗС у Москві: пожежу на відео зафіксували перехожі
Пожежа виникла у будівлі російського міністерства закордонних справ – у Москві на Смоленській площі – увечері 5 жовтня.
Надзвичайники Росії підтвердили, що займання сталося в підвалі будівлі. Поки говорять про одного постраждалого, пише російський Інтерфакс.
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В агентстві стверджують, що один із працівників МЗС не під запис повідомив, що в підвалі офісу міністерства відбувалися ремонтні роботи.
У пресслужбі російського МНС спершу повідомили лише, що "підрозділи прибули на місце, триває перевірка". Згодом, коли пожежу загасили, то висловили версію про причину інциденту: коротке замикання.
Відео пожежі з мережі твіттер:
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Зауважимо, москвичі пишуть у коментарях до дописів про пожежу, що вона вже третя протягом місяця. І все ніяк не догорить.