Горіло російське МЗС у Москві: пожежу на відео зафіксували перехожі

Пожежа виникла у будівлі російського міністерства закордонних справ – у Москві на Смоленській площі – увечері 5 жовтня.

Надзвичайники Росії підтвердили, що займання сталося в підвалі будівлі. Поки говорять про одного постраждалого, пише російський Інтерфакс.

Читайте також: У Дніпрі на великих складах сталася масштабна пожежа: фото, відео

В агентстві стверджують, що один із працівників МЗС не під запис повідомив, що в підвалі офісу міністерства відбувалися ремонтні роботи.

У пресслужбі російського МНС спершу повідомили лише, що "підрозділи прибули на місце, триває перевірка". Згодом, коли пожежу загасили, то висловили версію про причину інциденту: коротке замикання.

Відео пожежі з мережі твіттер:

У здания МИД на Смоленке КУЧА пожарных машин с мигалками pic.twitter.com/WM6UnS3qcD — チム—ルセ (@Timque) October 5, 2019

В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/LmsTG1SVH7 — МИД России (@MID_RF) October 5, 2019

Читайте також: "Зелених чоловічків" Кремля виявили в Норвегії: все, що відомо

Зауважимо, москвичі пишуть у коментарях до дописів про пожежу, що вона вже третя протягом місяця. І все ніяк не догорить.