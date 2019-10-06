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      Горіло російське МЗС у Москві: пожежу на відео зафіксували перехожі

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      Сталася пожежа в російському МЗС
      Сталася пожежа в російському МЗС / Ілюстративне фото (pixabay)

      Пожежа виникла у будівлі російського міністерства закордонних справ – у Москві на Смоленській площі – увечері 5 жовтня.

      Надзвичайники Росії підтвердили, що займання сталося в підвалі будівлі. Поки говорять про одного постраждалого, пише російський Інтерфакс.

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      В агентстві стверджують, що один із працівників МЗС не під запис повідомив, що в підвалі офісу міністерства відбувалися ремонтні роботи. 

      У пресслужбі російського МНС спершу повідомили лише, що "підрозділи прибули на місце, триває перевірка". Згодом, коли пожежу загасили, то висловили версію про причину інциденту: коротке замикання.

      Відео пожежі з мережі твіттер:

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      Зауважимо, москвичі пишуть у коментарях до дописів про пожежу, що вона вже третя протягом місяця. І все ніяк не догорить.

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Росії Надзвичайні ситуації Пожежа
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