Горячее Приазовье: военные показали, как плотно боевики обстреливают украинские позиции
На фронте один наш защитник погиб, еще трое военнослужащих получили ранения. Всего за прошлые сутки боевики 46 раз обстреляли украинские позиции. Самым горячим участком линии фронта остается Приазовье.
Если на Луганском и Донецком направлении враг пытается делать вид, что придерживается каких-то договоренностей, то на Приморском палят и днем и ночью. Террористы стреляют практически из всего вооружения, которое имеют.
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Обстрелами из минометов и гранатометов встречает приморское направление. О так называемой стрелкотне даже речь не идет, она здесь практически постоянно. Тяжелый калибр работает и днем, и ночью.
Мины, артиллерия, стрелкотня. То есть весь классический набор, за последние полгода, что я здесь. Ничего не изменилось. Авиаударов нету, тьфу-тьфу-тьфу. И градов также. Пока что,
– рассказал морской пехотинец "Юрист".
Бойцы, однако, в хорошем настроении. В шутливой форме проводят экскурсии по фронтовым поселкам. Для того, чтобы объяснить, насколько сильно обстреливают украинских военных, стоит отметить, что буквально на нескольких квадратных метрах около 5 неразорвавшихся боеприпасов. А не разрываются они не так часто, соответственно, можно сделать выводы, насколько плотные здесь обстрелы.
О хлебном, школьном, новогоднем и любом другом перемирии морпехи слышали. Однако, преимущественно из новостей. Относительную тишину помнят весной. Потом – почти каждый день артобстрелы.
Где-то с конца весны. После этого началось оживление. Я так понимаю, это случилось по всей линии фронта и именно на этом участке, с периодическими отрывами ... Где несколько дней может быть тишина, а потом оживление,
– отметил морской пехотинец "Маугли".
Последние дни ситуация обострилась еще больше.
Начали работать 82-е минометы, 120-е минометы, ствольная артиллерия. Стрелковая, она не прекращает работать, активизируется враг вечером. Днем не так интенсивно стреляют, а вечером начинается постоянная стрельба,
– подчеркнул морской пехотинец "Бастер".
Вследствие вчерашнего обстрела здесь погиб старший матрос Балахчи Федор Федорович из Мариуполя, 1972 года. У него дома осталось двое взрослых детей. Тогда позиции пытались стереть с лица земли – десятки прилетов 82-го, 120-го, 122-го калибра, стрелковое оружие и гранатометы.
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Морская пехота обещает – враг обязательно ответит за смерть их побратима и дерзкий обстрел.