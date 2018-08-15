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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Горячее Приазовье: военные показали, как плотно боевики обстреливают украинские позиции

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На фронте один наш защитник погиб, еще трое военнослужащих получили ранения. Всего за прошлые сутки боевики 46 раз обстреляли украинские позиции. Самым горячим участком линии фронта остается Приазовье.

Если на Луганском и Донецком направлении враг пытается делать вид, что придерживается каких-то договоренностей, то на Приморском палят и днем ​​и ночью. Террористы стреляют практически из всего вооружения, которое имеют.

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Обстрелами из минометов и гранатометов встречает приморское направление. О так называемой стрелкотне даже речь не идет, она здесь практически постоянно. Тяжелый калибр работает и днем, и ночью.

Мины, артиллерия, стрелкотня. То есть весь классический набор, за последние полгода, что я здесь. Ничего не изменилось. Авиаударов нету, тьфу-тьфу-тьфу. И градов также. Пока что,
– рассказал морской пехотинец "Юрист".

Бойцы, однако, в хорошем настроении. В шутливой форме проводят экскурсии по фронтовым поселкам. Для того, чтобы объяснить, насколько сильно обстреливают украинских военных, стоит отметить, что буквально на нескольких квадратных метрах около 5 неразорвавшихся боеприпасов. А не разрываются они не так часто, соответственно, можно сделать выводы, насколько плотные здесь обстрелы.

О хлебном, школьном, новогоднем и любом другом перемирии морпехи слышали. Однако, преимущественно из новостей. Относительную тишину помнят весной. Потом – почти каждый день артобстрелы.

Где-то с конца весны. После этого началось оживление. Я так понимаю, это случилось по всей линии фронта и именно на этом участке, с периодическими отрывами ... Где несколько дней может быть тишина, а потом оживление,
– отметил морской пехотинец "Маугли".

Последние дни ситуация обострилась еще больше.

Начали работать 82-е минометы, 120-е минометы, ствольная артиллерия. Стрелковая, она не прекращает работать, активизируется враг вечером. Днем не так интенсивно стреляют, а вечером начинается постоянная стрельба,
– подчеркнул морской пехотинец "Бастер".

Вследствие вчерашнего обстрела здесь погиб старший матрос Балахчи Федор Федорович из Мариуполя, 1972 года. У него дома осталось двое взрослых детей. Тогда позиции пытались стереть с лица земли – десятки прилетов 82-го, 120-го, 122-го калибра, стрелковое оружие и гранатометы.

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Морская пехота обещает – враг обязательно ответит за смерть их побратима и дерзкий обстрел.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие Украина – Россия
Источник: 24 канал
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