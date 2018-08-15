19:44
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Щільність ворожих обстрілів на Приазов'ї зашкалює: відео

84 Читать новость на русском

На фронті один наш захисник загинув, ще троє військових отримали поранення. Загалом минулої доби бойовики 46 разів обстріляли українські позиції. Найгарячішою ділянкою лінії фронту залишається Приазов'я.

Якщо на Луганському і Донецькому напрямку ворог намагається робити вигляд, що дотримується якихось домовленостей, то на Приморському гатять і вдень і вночі. Терористи стріляють практично з усього озброєння, що мають. 

Читайте також: Росія збільшила кількість кадрових офіцерів-розвідників на Донбасі: відома причина

Обстрілами з мінометів та гранатометів зустрічає приморський напрямок. Про так звану стрілкотню навіть мова не йде, вона тут практично постійно. Важкий калібр працює і вдень, і вночі.

Міни, артилерія, стрілкотня. Тобто весь класичний набір, за останні півроку, що я тут. Нічого не змінилось. Авіаударів нема, тьху-тьху-тьху. І градів також. Поки що,
– розповів морський піхотинець "Юрист".

Бійці, проте, у гарному гуморі. В жартівливій формі проводять екскурсії фронтовими селищами. Для того, щоб пояснити, наскільки сильно обстрілюють українських військових, варто зазначити, що буквально на кількох квадратних метрах зо 5 нерозірваних боєприпасів. А не розриваються вони не так часто, відповідно, можна зробити висновки, наскільки щільні тут обстріли.

Про хлібне, шкільне, новорічне й будь-яке інше перемир'я морпіхи чули. Проте, переважно з новин. Відносну тишу пам'ятають на весні. По тому – майже кожен день артобстріли.

Десь з кінця весни. Після цього почалось пожвавлення. Я так розумію, це трапилось по всій лінії фронту і саме на цій ділянці, з періодичними відривами... Десь кілька днів може бути тиша, а потім пожвавлення,
– зазначив морський піхотинець "Мауглі".

Останні ж дні ситуація загострилась ще більше.

Почали працювати 82-і міномети, 120-і міномети, ствольна артилерія. Стрілкова, вона не припиняє працювати, активізується ворог ввечері. Вдень не так інтенсивно стріляють, а ввечері починається постійна стрілянина,
– підкреслив морський піхотинець "Бастер".

Внаслідок вчорашнього обстрілу тут загинув Старший матрос БАЛАХЧІ Федір Федорович з Маріуполя. 1972 року народження, у нього вдома залишилось двоє дорослих дітей. Тоді позиції намагались стерти з лиця землі - десятки прильотів 82-го, 120-го, 122-го калібру, стрілецька зброя та гранатомети.

Читайте також: Україна знову зазнала важкої втрати на Донбасі

Морська піхота обіцяє – ворог обов'язково відповість за смерть їхнього побратима та зухвалий обстріл. 

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Зброя
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Штурм найближчим часом – це більш ніж реально, – боєць 24 бригади
сьогодні, 19:02 Штурм найближчим часом – це більш ніж реально, – боєць 24 бригади
Катерина Петренко
Подорожі Україною: неповторні місця Чернівеччини, які надихають красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: неповторні місця Чернівеччини, які надихають красою
Наталя Боднар
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
сьогодні, 15:30 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
Обвал мосту у Генуї: головне про трагедію в Італії
сьогодні, 17:05 Обвал мосту у Генуї: головне про трагедію в Італії
Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
сьогодні, 17:00 Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
Злой Одессит
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Львівщина прийматиме на лікування усіх постраждалих з Євромайданів
 27 січня 2014 , 03:20
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Ребров не погодився з планами Шевченка і причиною невиклику Хачеріді в збірну України
 18 листопада 2016 , 22:04
Мессі покинув збірну Аргентини в Азії заради своєї коханої
 10 червня 2017 , 14:28
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук