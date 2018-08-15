Щільність ворожих обстрілів на Приазов'ї зашкалює: відео

На фронті один наш захисник загинув, ще троє військових отримали поранення. Загалом минулої доби бойовики 46 разів обстріляли українські позиції. Найгарячішою ділянкою лінії фронту залишається Приазов'я.

Якщо на Луганському і Донецькому напрямку ворог намагається робити вигляд, що дотримується якихось домовленостей, то на Приморському гатять і вдень і вночі. Терористи стріляють практично з усього озброєння, що мають.

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Обстрілами з мінометів та гранатометів зустрічає приморський напрямок. Про так звану стрілкотню навіть мова не йде, вона тут практично постійно. Важкий калібр працює і вдень, і вночі.

Міни, артилерія, стрілкотня. Тобто весь класичний набір, за останні півроку, що я тут. Нічого не змінилось. Авіаударів нема, тьху-тьху-тьху. І градів також. Поки що,

– розповів морський піхотинець "Юрист".

Бійці, проте, у гарному гуморі. В жартівливій формі проводять екскурсії фронтовими селищами. Для того, щоб пояснити, наскільки сильно обстрілюють українських військових, варто зазначити, що буквально на кількох квадратних метрах зо 5 нерозірваних боєприпасів. А не розриваються вони не так часто, відповідно, можна зробити висновки, наскільки щільні тут обстріли.

Про хлібне, шкільне, новорічне й будь-яке інше перемир'я морпіхи чули. Проте, переважно з новин. Відносну тишу пам'ятають на весні. По тому – майже кожен день артобстріли.

Десь з кінця весни. Після цього почалось пожвавлення. Я так розумію, це трапилось по всій лінії фронту і саме на цій ділянці, з періодичними відривами... Десь кілька днів може бути тиша, а потім пожвавлення,

– зазначив морський піхотинець "Мауглі".

Останні ж дні ситуація загострилась ще більше.

Почали працювати 82-і міномети, 120-і міномети, ствольна артилерія. Стрілкова, вона не припиняє працювати, активізується ворог ввечері. Вдень не так інтенсивно стріляють, а ввечері починається постійна стрілянина,

– підкреслив морський піхотинець "Бастер".

Внаслідок вчорашнього обстрілу тут загинув Старший матрос БАЛАХЧІ Федір Федорович з Маріуполя. 1972 року народження, у нього вдома залишилось двоє дорослих дітей. Тоді позиції намагались стерти з лиця землі - десятки прильотів 82-го, 120-го, 122-го калібру, стрілецька зброя та гранатомети.

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Морська піхота обіцяє – ворог обов'язково відповість за смерть їхнього побратима та зухвалий обстріл.