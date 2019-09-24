Горячие сутки на Донбассе: есть раненые

В течение суток 23 сентября пророссийские боевики на Донбассе 24 раза нарушали режим прекращения огня. В частности, нарушая минские соглашения, оккупанты четыре раза обстреляли участок разведения №3 в районе Богдановки из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза недалеко от Богдановки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

– из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

– из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово – из ручного противотанкового гранатомета;

– из ручного противотанкового гранатомета; в районе Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки – из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; по два раза неподалеку Попасной и Новолуганского и один раз вблизи Орехово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

и и один раз вблизи – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Майского и один раз около Зайцево – из стрелкового оружия.

В результате боевых действий за минувшие сутки два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

От начала текущих суток боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно возле Красногоровки, и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Майского. В обоих случаях пророссийские наемники применяли стрелковое оружие.

В течение суток 22 сентября пророссийские боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение средней степени тяжести.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала