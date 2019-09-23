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      Оккупанты обстреляли Донбасс, есть раненый: где было горячее всего

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      Оккупанты обстреляли Донбасс
      Оккупанты обстреляли Донбасс / slovoidilo.ua

      В течение суток 22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 1 военный получил ранение средней степени тяжести.

      Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      Читайте также: Сколько пророссийских боевиков c Донбасса перешли на сторону Украины: официально

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил недалеко от Николаевки, Новогнатовки, Водяного и Лебединского.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции вблизи Крымского и Южного, Железного и Новгородского, недалеко Майорска, Луганского, Зайцево и Новолуганского.

      За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение средней степени тяжести.

      От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого, дважды вблизи Богдановки.

      Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

      Читайте также: Сколько мирных жителей погибли на Донбассе за время войны: страшное число

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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