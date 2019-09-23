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      Окупанти обстріляли Донбас, є поранений: де було найгарячіше

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      Окупанти обстріляли Донбас
      Окупанти обстріляли Донбас / slovoidilo.ua

      Упродовж доби 22 вересня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів 1 військовий отримав поранення середнього ступеня важкості.

      Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

      Читайте також: Скільки проросійських бойовиків із Донбасу перейшли на бік України: офіційно

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Миколаївки, Новогнатівки, Водяного та Лебединського.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 8 разів обстріляли українські позиції поблизу Кримського та Південного, Залізного та Новгородського, неподалік Майорська, Луганського, Зайцевого і Новолуганського.

      За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості.

      Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 3 рази порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького та двічі поблизу Богданівки.

      Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

      Читайте також: Скільки мирних жителів загинули на Донбасі за час війни: страшне число

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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