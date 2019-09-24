Гаряча доба на Донбасі: є поранені

Упродовж доби 23 вересня проросійські бойовики на Донбасі 24 рази порушували режим припинення вогню. Зокрема, порушуючи мінські угоди, окупанти чотири рази обстріляли ділянку розведення №3 в районі Богданівки з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

– з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

– з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

– з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Гнутового – з ручного протитанкового гранатомета;

– з ручного протитанкового гранатомета; у районі Талаківки, Новогнатівки, Красногорівки – зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; по два рази неподалік Попасної та Новолуганського і один раз поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

та і один раз поблизу – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі неподалік Травневого та один раз близько Зайцевого – зі стрілецької зброї.

Внаслідок бойових дій за минулу добу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранення.

Від початку поточної доби бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме біля Красногорівки, та в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – неподалік Травневого. В обох випадках проросійські найманці застосовували стрілецьку зброю.

Упродовж доби 22 вересня проросійські бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовий зазнав поранення середнього ступеня важкості.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу