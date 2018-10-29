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      Горячие сутки на фронте: оккупанты понесли значительные потери

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      Сутки на фронте 28 октября
      Сутки на фронте 28 октября / Getty images

      За прошедшие сутки, 28 октября, оккупанты 19 раз били по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

      Как отчитывается штаб ОС, противник трижды открывал огонь из запрещенного минского договоренностями вооружения.

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      Большинство обстрелов оккупанты сконцентрировали на двух направлениях – чаще били по позициям украинских защитников на Приазовье. Чуть меньше обстрелов было зафиксировано на Донецком направлении.

      Вследствие провокаций пророссийских боевиков один украинский военный был ранен.

      По данным разведки, за минувшие сутки в рядах оккупантов стало на трех наемников менее, еще 6 – были ранены.

      К слову, 31 октября и 1 ноября во Краматорске Донецкой области силы операции Объединенных сил проведут "меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам". Жителей города просят без необходимости не выходить из дома.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил АТО
      Источник: 24 Канал
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