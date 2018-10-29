Гаряча доба на фронті: окупанти зазнали значних втрат

Упродовж минулої доби, 28 жовтня, окупанти 19 разів гатили по позиціях українських військових у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Як звітує штаб ОС, противник тричі відкривав вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Більшість обстрілів окупанти сконцентрували на двох напрямках – найчастіше гатили по позиціях українських захисників на Приазов'ї. Трохи менше обстрілів було зафіксовано на Донецькому напрямку.

Внаслідок провокацій проросійських бойовиків один український військовий був поранений.

За даними розвідки, за минулу добу в лавах окупантів стало на трьох найманців менше, ще 6 – були поранені.

До слова, 31 жовтня та 1 листопада у Краматорську на Донеччині сили операції Об’єднаних сил проведуть "заходи з протидії терористичним та диверсійним загрозам". Жителів міста просять без нагальної потреби не виходити з дому.