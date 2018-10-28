Горячий ночной бой на Донбассе: на видео сняли столкновение украинских военных и боевиков

В сети опубликовали яркое видео, на котором зафиксирован ночной бой украинских бойцов Операции объединенных сил с пророссийскими боевиками на территории Авдеевской промзоны, который состоялся 26 октября. Заметив через тепловизоры движение, украинские военные открыли огонь по целям противника.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице MIL.IN.UA.

Сообщается, что под обстрелы пророссийских боевиков попали железобетонные ангары промзоны, что уже долго защищают украинских бойцов на этих позициях. Российские оккупанты открыли огонь, пытаясь разбить бетонную оборону и загнать украинских военных в окопы.

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Во время боя между украинскими защитниками оборвалась связь, поэтому военные начали искать обрыв провода, и в этот момент боевики открыли по их позициям огонь из гранатометов. Бойцы ВСУ активно подавили вражеские огневые точки, чтобы безопасно восстановить линии связи.