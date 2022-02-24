Вражеские обстрелы устроили немало бед. В частности, в результате них произошли пожары.

Актуально Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины, – Цаплиенко

В результате обстрелов травмировались спасатели

Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага рассказала об оперативной информации о последствиях вражеских обстрелов на территории Киевской области.

По состоянию на 06:30 возгорание на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ села Новые Петровцы, в селе Межигорье повреждено 39 ДПРЧ (проводится отвод личного состава) Киевской области,

– отметила Водолага.

Кроме того, в результате обстрела командно-диспетчерского пункта в Нежине, на Черниговщине, травмировались 3 спасателя.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

В ГСЧС рассказали о последствиях вражеских обстрелов: видео

Полный текст сообщения ДСНС:

Оперативная информация о последствиях вражеских обстрелов на территории Киевской области.

По состоянию на 06:30 возгорание на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ села Новые Петровцы, в селе Межигорье повреждено 39 ДПРЧ (проводится отвод личного состава) Киевской области.

Кроме того, в результате обстрела командно-диспетчерского пункта в городе Нежин Черниговской области травмированы 3 сотрудника ГСЧС. (Комментарий пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водолаги)