Вражеские обстрелы устроили немало бед. В частности, в результате них произошли пожары.
Актуально Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины, – Цаплиенко
В результате обстрелов травмировались спасатели
Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага рассказала об оперативной информации о последствиях вражеских обстрелов на территории Киевской области.
По состоянию на 06:30 возгорание на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ села Новые Петровцы, в селе Межигорье повреждено 39 ДПРЧ (проводится отвод личного состава) Киевской области,
– отметила Водолага.
Кроме того, в результате обстрела командно-диспетчерского пункта в Нежине, на Черниговщине, травмировались 3 спасателя.
В ГСЧС рассказали о последствиях вражеских обстрелов: видео
Полный текст сообщения ДСНС:
Оперативная информация о последствиях вражеских обстрелов на территории Киевской области.
По состоянию на 06:30 возгорание на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ села Новые Петровцы, в селе Межигорье повреждено 39 ДПРЧ (проводится отвод личного состава) Киевской области.
Кроме того, в результате обстрела командно-диспетчерского пункта в городе Нежин Черниговской области травмированы 3 сотрудника ГСЧС. (Комментарий пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водолаги)