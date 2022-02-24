Ворожі обстріли зчинили чимало лиха. Зокрема, внаслідок них трапилися пожежі.

Актуально Ракетні удари почались по Києву, Харкову та інших містах України, – Цаплієнко

Внаслідок обстрілів травмувались рятувальники

Речниця ДСНС Світлана Водолага розповіла про оперативну інформацію щодо наслідків ворожих обстрілів на території Київської області.

Станом на 06:30 загоряння на складах боєприпасів у селі Ольшаниця Білоцерківського району, загоряння штабу НГУ селі Нові Петрівці, у селі Межигір'я пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області,

– зазначила Водолага.

Окрім того, внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у Ніжині, на Чернігівщині, травмувалися 3 рятувальники.

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У ДСНС розповіли про наслідки ворожих обстрілів: відео

Повний текст допису ДСНС:

Оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території Київської області.

Станом на 06:30 загоряння на складах боєприпасів у селі Ольшаниця Білоцерківського району, загоряння штабу НГУ селі Нові Петрівці, у селі Межигір'я пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області.

Крім того, внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у місті Ніжин Чернігівської області травмовано 3 співробітники ДСНС. (Коментар речниці ДСНС Світлани Водолаги)