Ворожі обстріли зчинили чимало лиха. Зокрема, внаслідок них трапилися пожежі.
Актуально Ракетні удари почались по Києву, Харкову та інших містах України, – Цаплієнко
Внаслідок обстрілів травмувались рятувальники
Речниця ДСНС Світлана Водолага розповіла про оперативну інформацію щодо наслідків ворожих обстрілів на території Київської області.
Станом на 06:30 загоряння на складах боєприпасів у селі Ольшаниця Білоцерківського району, загоряння штабу НГУ селі Нові Петрівці, у селі Межигір'я пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області,
– зазначила Водолага.
Окрім того, внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у Ніжині, на Чернігівщині, травмувалися 3 рятувальники.
У ДСНС розповіли про наслідки ворожих обстрілів: відео
Повний текст допису ДСНС:
Оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території Київської області.
Станом на 06:30 загоряння на складах боєприпасів у селі Ольшаниця Білоцерківського району, загоряння штабу НГУ селі Нові Петрівці, у селі Межигір'я пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області.
Крім того, внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у місті Ніжин Чернігівської області травмовано 3 співробітники ДСНС. (Коментар речниці ДСНС Світлани Водолаги)