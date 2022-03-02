В Горловке наши военные провели эффективную операцию в стан врага

Горловку Донецкой области временно оккупировала российская армия в 2014 году. Украинские защитники провели там эффективную спецоперацию.

Об этом сообщили военные источники 24 канала. Вооруженным силам удалось нанести значительный ущерб российским оккупантам.

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Спецоперацию проводила 95-я отдельная аэромобильная бригада. Однако закрепиться в Горловке ей пока не удалось. Украинская армия временно отступила от города.

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