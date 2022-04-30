Результаты ежедневного труда они показали в коротком видео. В описании коломыйские "Эдельвейсы" отметили, что победа любит подготовку.

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Как проходит подготовка к боевым действиям

Несмотря на молодой возраст (бригада создана в 2015 году), "Эдельвейсы" продолжают повышать свои навыки и внушать страх врагам. Помогает им в этом постоянная работа.

Горные штурмовики времени не теряют и при любом случае повышают профессиональное мастерство,

– прокомментировали видео в Минобороны.

Горные штурмовики тренируются уничтожать российских оккупантов: мощное видео

Горные штурмовики: самое главное

За плечами горных штурмовиков большое количество успешно выполненных задач. В частности, героическое участие в тяжелых боях под Марьинкой, Попасной и Золотым.

Горно-штурмовая бригада отличилась в районе проведения АТО/ООС, где защитники вернули под полный контроль Украины – Новоалександровку и Екатериновку.

За сохранение суверенитета и целостности Украины отдали жизнь 34 военнослужащих части.

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