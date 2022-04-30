Результати щоденної праці вони показали у короткому відео. У описі коломийські "Едельвейси" зазначили, що перемога любить підготовку.

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Як проходить підготовка до бойових дій

Попри свій молодий вік (бригада створена у 2015 році), "Едельвейси" продовжують підвищувати свої навички та вселяти страх у ворогів. Допомагає їм у цьому постійна робота.

Гірські штурмовики часу не гають і за будь-якої нагоди підвищують професійну майстерність,

– прокоментували відео в Міноборони.

Гірські штурмовики тренуються знищувати російських окупантів: потужне відео

Гірські штурмовики: найголовніше

За плечима гірських штурмовиків чимала кількість успішно виконаних завдань. Зокрема, героїчна участь у важких боях під Мар'їнкою, Попасною та Золотим.

Гірсько-штурмова бригада відзначилась у районі проведення АТО/ООС, де захисники повернули під повний контроль України – Новоолександрівку й Катеринівку.

За збереження суверенітету та цілісності України віддали життя 34 військовослужбовці частини.

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