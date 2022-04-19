Город готовится к обороне: в Запорожском горсовете рассказали о боях в области

В Запорожье начались более интенсивные бои. Поэтому пришлось закрыть движение между Бердянском и Запорожьем и в Ореховском направлении.

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Оккупанты готовят провокацию на Пасху

По его словам, оккупанты готовят провокации на Пасху. По предварительным данным, планируют обстрелять храмы Запорожской области.

"Распространяйте эту информацию среди своих родственников и друзей. Берегите себя и близких", – написал Куртев.

Детали боев в Запорожье

Секретарь горсовета рассказал, что подразделения оккупантов продолжают сосредотачиваться в определенных районах области. Идут бои в Пологовском районе.

Оккупанты планируют улучшить свое тактическое положение и потому пытаются вести наступательные действия на направлении Покровское – Гуляйполе. Они хотят захватить Запорожский край, но наши отважные воины героически борются за родную землю,

– подчеркнул он.

Город готовится к обороне

В Запорожье подразделения тактической группы продолжают готовить город к обороне, патрулируют блокпосты и охраняют важные объекты.

"Патрульная полиция города и полиция охраны продолжают следить за общественным порядком. За время комендантского часа они задержали 20 человек. Из них 17 мужчин, им вручены повестки", – сказал Анатолий Куртев.

К слову, российские оккупанты 18 апреля обстреляли из "Градов" населенные пункты Орехов и Преображенку в Запорожье. Среди пострадавших – 14-летняя девочка. Ее с телесными повреждениями госпитализировали.

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