Город готовится к обороне: в Запорожском горсовете рассказали о боях в области
Источник:телеграмм Анатолия Куртева
В Запорожье начались более интенсивные бои. Поэтому пришлось закрыть движение между Бердянском и Запорожьем и в Ореховском направлении.
Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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Оккупанты готовят провокацию на Пасху
По его словам, оккупанты готовят провокации на Пасху. По предварительным данным, планируют обстрелять храмы Запорожской области.
"Распространяйте эту информацию среди своих родственников и друзей. Берегите себя и близких", – написал Куртев.
Детали боев в Запорожье
Секретарь горсовета рассказал, что подразделения оккупантов продолжают сосредотачиваться в определенных районах области. Идут бои в Пологовском районе.
Оккупанты планируют улучшить свое тактическое положение и потому пытаются вести наступательные действия на направлении Покровское – Гуляйполе. Они хотят захватить Запорожский край, но наши отважные воины героически борются за родную землю,
– подчеркнул он.
Город готовится к обороне
В Запорожье подразделения тактической группы продолжают готовить город к обороне, патрулируют блокпосты и охраняют важные объекты.
"Патрульная полиция города и полиция охраны продолжают следить за общественным порядком. За время комендантского часа они задержали 20 человек. Из них 17 мужчин, им вручены повестки", – сказал Анатолий Куртев.
К слову, российские оккупанты 18 апреля обстреляли из "Градов" населенные пункты Орехов и Преображенку в Запорожье. Среди пострадавших – 14-летняя девочка. Ее с телесными повреждениями госпитализировали.
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