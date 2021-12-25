Город Гринчев: в Житомире уже несколько раз повредили новогодние локации и даже украли елку

25 декабря 2021 , 13:32
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Источник:

Житомирский Городской Совет

В Житомире злоумышленники во второй раз повредили новогоднюю фотозону. Более того, молодые люди украли елку, которая росла в деревянном ящике.

Пресс-служба Житомирского городского совета сообщила, что на Михайловской улице уже второй раз изуродовали праздничную фотозону. Она была расположена вблизи главной елки города.

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Это вторая попытка повреждения установки. Первый раз разбили в вечер открытия елки,
– говорится в сообщении.

Местные жители критиковали первую фотозону

  • Новогодняя фотозона у главной елки города вызвала негодование местных жителей.
  • Люди писали, что новогодний декор больше напоминает неубранный после празднования мусор.
  • Именно поэтому по состоянию на 21 декабря фотозону изменили. Обустройством новогодней рождественской сказки для местных жителей занимался "Житомирский академический областной театр кукол".
  • Мэр Житомира рассказал, что часть новогодних декораций могут вернуть подрядчику, не выполнившему условия договора.

Молодчики украли елку

На пешеходной улице Михайловской в ​​Житомире также украли елку, которая росла в деревянном ящике. Инцидент удалось зафиксировать камерам уличного видеонаблюдения.

В Житомире украли елку: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало