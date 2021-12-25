Город Гринчев: в Житомире уже несколько раз повредили новогодние локации и даже украли елку

В Житомире злоумышленники во второй раз повредили новогоднюю фотозону. Более того, молодые люди украли елку, которая росла в деревянном ящике.

Пресс-служба Житомирского городского совета сообщила, что на Михайловской улице уже второй раз изуродовали праздничную фотозону. Она была расположена вблизи главной елки города.

Заметьте Женщина потратила 5 тысяч долларов на рождественский декор: что из этого вышло

Это вторая попытка повреждения установки. Первый раз разбили в вечер открытия елки,

– говорится в сообщении.

Местные жители критиковали первую фотозону

Новогодняя фотозона у главной елки города вызвала негодование местных жителей.

Люди писали, что новогодний декор больше напоминает неубранный после празднования мусор.

Именно поэтому по состоянию на 21 декабря фотозону изменили. Обустройством новогодней рождественской сказки для местных жителей занимался "Житомирский академический областной театр кукол".

Мэр Житомира рассказал, что часть новогодних декораций могут вернуть подрядчику, не выполнившему условия договора.

Молодчики украли елку

На пешеходной улице Михайловской в ​​Житомире также украли елку, которая росла в деревянном ящике. Инцидент удалось зафиксировать камерам уличного видеонаблюдения.

В Житомире украли елку: смотрите видео