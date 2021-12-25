Город Гринчев: в Житомире уже несколько раз повредили новогодние локации и даже украли елку
25 декабря 2021 , 13:32Читати новину українською
Источник:Житомирский Городской Совет
В Житомире злоумышленники во второй раз повредили новогоднюю фотозону. Более того, молодые люди украли елку, которая росла в деревянном ящике.
Пресс-служба Житомирского городского совета сообщила, что на Михайловской улице уже второй раз изуродовали праздничную фотозону. Она была расположена вблизи главной елки города.
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Это вторая попытка повреждения установки. Первый раз разбили в вечер открытия елки,
– говорится в сообщении.
Местные жители критиковали первую фотозону
- Новогодняя фотозона у главной елки города вызвала негодование местных жителей.
- Люди писали, что новогодний декор больше напоминает неубранный после празднования мусор.
- Именно поэтому по состоянию на 21 декабря фотозону изменили. Обустройством новогодней рождественской сказки для местных жителей занимался "Житомирский академический областной театр кукол".
- Мэр Житомира рассказал, что часть новогодних декораций могут вернуть подрядчику, не выполнившему условия договора.
Молодчики украли елку
На пешеходной улице Михайловской в Житомире также украли елку, которая росла в деревянном ящике. Инцидент удалось зафиксировать камерам уличного видеонаблюдения.
В Житомире украли елку: смотрите видео