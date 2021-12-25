Пресслужба Житомирської міської ради повідомила, що на Михайлівській вулиці вже вдруге понівечили святкову фотозону. Вона була розташована поблизу головної ялинки міста.

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Це друга спроба пошкодження інсталяції. Першу розтрощили у вечір відкриття ялинки,

– мовиться у повідомленні.

Місцеві жителі критикували першу фотозону

Новорічна фотозона біля головної ялинки міста викликала обурення місцевих жителів.

Люди писали, що новорічний декор більше нагадує неприбране після святкування сміття.

Саме тому станом на 21 грудня фотозону змінили. Облаштуванням новорічно-різдвяної казки для місцевих жителів займався "Житомирський академічний обласний театр ляльок".

Мер Житомира розповів, що частину новорічних декорацій можуть повернути підряднику, який не виконав умови договору.

Молодики поцупили ялинку

На пішохідній вулиці Михайлівській у Житомирі також поцупили ялинку, яка росла у дерев'яному ящику. Інцидент вдалося зафіксувати камерам вуличного відеоспостереження.

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