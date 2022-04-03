Город оживает: в Николаеве открыли некоторые кафе и кофейни

Под звуки обстрелов и ежедневной угрозі в Николаеве начинает работать малый и средний бизнес. Частично открыты кофейни, фастфуды и заведения общественного питания.

Издание Общественное взяло интервью у работников одного из заведений Николаева, который принял решение открыться для восстановления экономики в государстве.

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Шеф-повар Николаевского ресторана японской кухни рассказал, что их заведение открылось лишь 14 февраля, а уже через 9 дней был вынужден закрыться из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Сейчас руководство заведения решило открыть ресторан, чтобы поднимать экономику Украины.

Заведение работает, чтобы поддержать экономику / Фото Валентины Гуровой "Суспільне"

Губернатор сказал, что надо поднимать экономику, мы стараемся, как можем. Кормим Вооруженные Силы Украины, наша огромная сеть старается помочь максимально в этом плане,

– рассказал Евгений.

Другой су-шеф японского ресторана Екатерина отметила, что открытие заведений обеспечивает жителей Николаева рабочими местами. Она добавила, что в начале их работы в городе не было общественного транспорта, поэтому добираться до места труда было трудно. Но сегодня этой проблемы уже нет, правда, домой вечером приходится ехать на такси.

Несмотря на опасность работники выходят на работу / Фото Валентины Гуровой "Суспільне"

Японский ресторан с украинскими нотками: после открытия несколько изменились названия позиций в меню. В частности, появились такие блюда, как Джавелин, Чернобаевка, Баба Надя и другие.

Шеф-повар ресторана отметил, что поставки продуктов сейчас являются наибольшей сложностью работы. Отмечает, кое-что приходится доставать самостоятельно, кое доставляют.

, люди, которые в это время находятся на улице, могут зайти внутрь.

"Работать надо, немножко есть страх, но наши ВСУ всегда прикрывают нас, поэтому мы всегда работаем в комфорте и безопасно", – заверил Евгений.

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