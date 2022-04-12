В город пока не возвращайтесь, – Чаус призвал не ехать в Чернигов и предупредил о минировании

Жителей Черниговщины призвали не возвращаться в область без надобности. Пока спасатели не закончили разминирование улиц.

Об этом сообщил глава черниговской ОГА Вячеслав Чаус в видеообращении 12 апреля.

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Без критической необходимости в город пока не возвращайтесь. Я вас очень прошу. Мы должны восстановить критическую инфраструктуру. Понимаем, что чем больше людей возвращаются, тем больше ресурсов потребляет город,

– отметил Чаус.

Глава ОГА рассказал, что ситуация в области контролируемая и понятная. В то же время очень много заминированных дорог, полей там, где "стояла москальская мразота".

В настоящее время усиленно работают службы ГСЧС и военные пиротехнические подразделения.

Будьте осторожны. Очень много сообщений, что везде мины. Мы знаем, что они там есть, очень много людей работают, но область у нас большая,

– объяснил Чаус.

Поэтому, по его словам, пришлось привлечь дополнительные подразделения из других областей. В частности, есть соответствующие договоренности с Министерством внутренних дел, с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

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