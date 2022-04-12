Про це повідомив глава чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у відеозверненні 12 квітня.

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Без критичної необхідності, до міста поки не повертайтеся. Я вас дуже прошу. Ми маємо відновити критичну інфраструктуру. Розуміємо, що чим більше людей повертається, тим більше ресурсів споживає місто,

– зазначив Чаус.

Глава ОДА розповів, що стосується ситуації в області контрольована та зрозуміла. Водночас дуже багато замінованих доріг, полів, там, де "стояла москальська мразота".

Тож наразі посилено працюють служби ДСНС та військові піротехнічні підрозділи.

Будьте обережні. Дуже багато повідомлень, що скрізь міни. Ми знаємо, що вони там є, дуже багато людей працюють, але область у нас велика,

– пояснив Чаус.

Тому, за його словами, довелось залучити додаткові підрозділи з інших областей. Зокрема, є відповідні домовленості з Міністерством внутрішніх справ, з Державною службою з надзвичайних ситуацій.

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