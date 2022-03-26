Город-руина, город-трагедия: как выглядит Мариуполь после "освобождения" Путина

26 марта 2022 , 13:30
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Источник:

телеграм "АЗОВ – Мариуполь"

С начала марта Мариуполь находится в блокаде оккупантов. За это время они своими обстрелами фактически разрушили его.

Российские оккупанты уничтожают украинские города. В Мариуполе почти не осталось целых зданий.

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Мариуполь с приходом оккупантов превратился в руину. Город в дыму от пожаров из-за атак.

Среди немногих уцелевших зданий – храм Покрова Пресвятой Богородицы. Но даже он померк после атак оккупантов.


Как сейчас выглядит Мариуполь / Фото "АЗОВ – Мариуполь"

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Автор: Іван Магуряк