Город-руина, город-трагедия: как выглядит Мариуполь после "освобождения" Путина
26 марта 2022 , 13:30Читати новину українською
Источник:телеграм "АЗОВ – Мариуполь"
С начала марта Мариуполь находится в блокаде оккупантов. За это время они своими обстрелами фактически разрушили его.
Российские оккупанты уничтожают украинские города. В Мариуполе почти не осталось целых зданий.
Заметьте Оккупанты продолжают штурмовать Мариуполь: хотят занять центр города
Мариуполь с приходом оккупантов превратился в руину. Город в дыму от пожаров из-за атак.
Среди немногих уцелевших зданий – храм Покрова Пресвятой Богородицы. Но даже он померк после атак оккупантов.
Как сейчас выглядит Мариуполь / Фото "АЗОВ – Мариуполь"
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