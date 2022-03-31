Город словно сожженная земля, – мэр о том, что сделали оккупанты с Тростянцом
Источник:"Левый берег"
Украинские защитники 24 марта освободили город Тростянец Сумской области. В городе проблемы со связью, водой, отоплением и газоснабжением.
Об этом рассказал мэр Тростянца Юрий Бова в интервью. Он отметил, что в городе только иногда появляется мобильная связь, для этого надо выезжать за населенный пункт или выходить на возвышенность.
К теме Россия отправила принудительно призванных из псевдореспублик аж под Сумы: бойцы просятся домой
Связь то появляется, то исчезает, – мэр
Сейчас мы должны запустить дизельные генераторы, мобильные станции. Починить поврежденные кабели. И многое другое. Связь то появляется, то исчезает. Однако мы над этим работаем каждый день,
– заверил Бова.
Отопление в населенном пункте есть лишь частично – в тех домах, где не было повреждено газоснабжение. Спасает то, что местные жители могут включить котлы, однако это лишь в случае, если система не нуждается в прокачке воды. В 90% квартир это, к сожалению, невозможно.
Некоторые микрорайоны вообще без газа
Некоторые микрорайоны остаются без газа вообще, поскольку враг попал в сеть высокого давления. Над тем, чтобы починить систему, усиленно работают газовщики.
Водоснабжения нет по всему городу. Потому что нет и электричества. Оно сейчас только начинает появляться. Сумыоблэнерго активно ведет ремонт,
– пояснил мэр.
Работы осложняются тем, что прежде всего территорию должны осматривать саперы, ведь растяжки могут быть повсюду. Опасность – в лесопосадках, парковых зонах, на дорогах.Обратите внимание! Люди берут воду из колодцев. Также вода есть в гуманитарном штабе, ее раздают в бутылках. Город очень нуждается и в бензине, потому что все АЗС просто выкачали россияне. Мэр обращается с просьбой помочь Тростянцу также едой и лекарствами.
Бова с грустью констатирует: многие объекты просто физически уничтожили. Тростянец был красивым и опрятным, а сейчас напоминает местами какую-то выжженную землю.
Как украинцы встречают ВСУ на освобожденных территориях: смотрите видео