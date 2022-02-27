"Город, спи спокойно": полиция Херсона показала эффектное видео и готова ко встрече с врагом
27 февраля 2022 , 00:35Читати новину українською
Источник:телеграм Антона Геращенко
Российские оккупанты ведут активное наступление на Херсон. Враг подобрался близко к городу, но наши силы готовы "гостеприимно встречать" врага.
На юге Украины российские захватчики ведут активные обстрелы городов и пытаются продвинуться дальше. ВСУ активно защищают территорию от врага и не собираются отступать.
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Полиция Херсона готова защищать город
Вражеские силы окружили Херсон, но украинские силы готовы отражать их наступление. В частности, эффектное видео опубликовала местная полиция.
Город окружен, но мы несем охрану. Город, спи спокойно,
– призвали правоохранители
Видео полиции Херсона
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