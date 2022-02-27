"Город, спи спокойно": полиция Херсона показала эффектное видео и готова ко встрече с врагом

Российские оккупанты ведут активное наступление на Херсон. Враг подобрался близко к городу, но наши силы готовы "гостеприимно встречать" врага.

На юге Украины российские захватчики ведут активные обстрелы городов и пытаются продвинуться дальше. ВСУ активно защищают территорию от врага и не собираются отступать.

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Полиция Херсона готова защищать город

Вражеские силы окружили Херсон, но украинские силы готовы отражать их наступление. В частности, эффектное видео опубликовала местная полиция.

Город окружен, но мы несем охрану. Город, спи спокойно,

– призвали правоохранители

Видео полиции Херсона

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