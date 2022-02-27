На півдні України російські загарбники ведуть активні обстріли міст та намагаються просунутися далі. ЗСУ активно боронить територію від ворога та не збирається відступати.

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Поліція Херсона готова захищати місто

Ворожі сили оточили Херсон, але українські сили готові відбивати їх наступ. Зокрема, ефектне відео опублікувала місцева поліція.

Місто оточене, але ми несемо охорону. Місто, спи спокійно,

– закликали правоохоронці

Відео поліції Херсона

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