Город стоит твердо, 400 тысяч героев борются, – морпехи о ситуации в Мариуполе

Российские оккупанты не прекращают постоянные бомбардировки Мариуполя. Однако украинские защитники уверяют, что город стоит твердо, а тысячи героев борются до последнего.

Мариуполь стал ярким символом динамичного развития и надежды, маяком для всех оккупированных территорий. И это не на шутку разнервировало Россию, поэтому сейчас город страдает от российских захватчиков.

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36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского подчеркнула, что путинские нелюди пришли уничтожать нашу страну и наши города.

Мариполь после обстрелов оккупантами / Фото морпехов

Вот так выглядит Мариуполь сегодня. Посмотрите, что сделали с ним русские фашисты – там сотни погибших, тысячи раненых, а сам город разрушен.

Но жизнь все равно берет верх над смертью. Женщины рожают детишек даже в подвалах. Мариупольцы держатся вместе. Незнакомые люди помогают и спасают друг друга. 400 тысяч героев борются за жизнь. Город стоит твердо. Не сдается оккупантам,

– заявили морпехи.

Оккупанты почти уничтожили Мариуполь, но им никогда не удастся уничтожить украинскую мечту. Украинцы отстроят свой дом.

К слову, советник Офиса Президента Алексей Арестович считает, что оккупанты переносят опыт Сирии на Украину.

"Главная болезненная точка – Мариуполь. Мариуполь сносят с лица земли. Они делают из Мариуполя Алеппо. Это показательный город, на который они собираются указывать и говорить: "Вы же не хотите, как в Мариуполе?"– сказал Арестович.

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