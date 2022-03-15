Города области не узнать: Гайдай рассказал о разрушениях на Луганщине
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Глава Луганска рассказал, что враг продолжает уничтожать жителей и населенные пункты Луганщины. Сергей Гайдай пояснил, что точные последствия сейчас установить трудно, потому что атаки россиян не утихают.
В частности, Гайдай рассказал, что только в течение суток оккупанты 57 раз обстреляли города и поселки региона. Такие данные чиновник обнародовал 14 марта.
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Оккупанты обстреливают Луганщину
В результате "российского освобождения" есть погибшие и раненые мирные жители. Посчитать точно крайне трудно, потому что обстрелы не утихают. В сети только сообщения о поисках людей, много пропавших,
– заявил Гайдай.
Чиновник пояснил, какая сейчас ситуация в регионе:
- в течение 13 марта уничтожения или повреждено 47 частных и многоэтажных домов и объектов инфраструктуры в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Попасной;
- в результате обстрелов повреждены две школы и газопровод в Северодонецке;
- работников ГСЧС катастрофически не хватает, потому что пылает повсюду, а над головой продолжает летать.
"Города области не узнать. На фото Северодонецк, подобные есть у каждого населенного пункта области, жители области – герои", – пояснил Сергей Гайдай.
Добавил, что областной центр Луганщины – сплошная руина.
Разрушение Луганщины оккупантами / Фото Нацполиции
В телеграме полиции рассказали, что 14 марта удалось эвакуировать 1600 жителей области.
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