Города области не узнать: Гайдай рассказал о разрушениях на Луганщине

Глава Луганска рассказал, что враг продолжает уничтожать жителей и населенные пункты Луганщины. Сергей Гайдай пояснил, что точные последствия сейчас установить трудно, потому что атаки россиян не утихают.

В частности, Гайдай рассказал, что только в течение суток оккупанты 57 раз обстреляли города и поселки региона. Такие данные чиновник обнародовал 14 марта.

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Оккупанты обстреливают Луганщину

В результате "российского освобождения" есть погибшие и раненые мирные жители. Посчитать точно крайне трудно, потому что обстрелы не утихают. В сети только сообщения о поисках людей, много пропавших,

– заявил Гайдай.

Чиновник пояснил, какая сейчас ситуация в регионе:

в течение 13 марта уничтожения или повреждено 47 частных и многоэтажных домов и объектов инфраструктуры в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Попасной;

в результате обстрелов повреждены две школы и газопровод в Северодонецке;

работников ГСЧС катастрофически не хватает, потому что пылает повсюду, а над головой продолжает летать.

"Города области не узнать. На фото Северодонецк, подобные есть у каждого населенного пункта области, жители области – герои", – пояснил Сергей Гайдай.

Добавил, что областной центр Луганщины – сплошная руина.

Разрушение Луганщины оккупантами / Фото Нацполиции

В телеграме полиции рассказали, что 14 марта удалось эвакуировать 1600 жителей области.

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