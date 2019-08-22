Города против людей: почему украинские мегаполисы недоступны для украинцев

Украинские города некомфортные для 50% их жителей. Узнайте, почему каждый из нас бывает маломобильным, как это влияет на экономику и как сделать городскую среду безбарьерной и доступной для людей.

Город, неудобный для каждого

В Украине сегодня проживает около 2,6 миллионов человек с инвалидностью. Еще – 11 миллионов лиц пенсионного возраста и примерно 8 миллионов детей. Что объединяет всех этих граждан? Они менее мобильные и часто публичная инфраструктура является неудобной, а иногда вообще не доступной для их нужд.

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Большинство городов рассчитаны на молодых и активных жителей. Для других категорий населения передвижение по городу превращается в неприятный квест. Хотя иногда и молодежь может получить травму, заболеть или быть невнимательной на улице, что временно делает ее маломобильной.

Поэтому доступность города – первоочередная потребность каждого жителя.



Доступность города – потребность каждого жителя / Фото: facebook.com/dostupnoukraine

Простудились или имеете гаджет – опасность подстерегает вас

Неудобство города может почувствовать каждый. Все жители время от времени испытывают головную боль, простуду, у них повышается давление и подобное – это снижает внимательность и концентрацию. Любой иногда переносит тяжести.

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Если под ногами бордюры, ямы, неровное покрытие и ловушки в виде неожиданных лестниц, подвальных окон, рекламных конструкций и т.п. – упасть и получить травму бывает совсем несложно. Часто попадают в беду и невнимательные пользователи гаджетов.

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Попасть в суд или больницу – миссия невозможна

Показательный случай недавно произошел в Оратовском райсуде Винницкой области.

Судье пришлось заслушивать показания прямо на улице, поскольку человек на коляске не смог попасть на третий этаж, где находится зал суда.

Обновленные государственные строительные нормы по инклюзивности зданий вступили в силу 1 апреля 2019 года.

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Требования к безбарьерности и доступности государственных учреждений закреплены законодательно, однако в украинских реалиях они выполняются далеко не на 100%. Суды, больницы, отделы полиции, центры административных услуг и т.п. должны быть оборудованы пандусами, лифтами и кнопками вызова. В противном случае граждане не могут полноценно реализовать свои права.



Люди на колясках в Оратовский райсуд попасть не смогут / Фото: Алина Рудченко

Такие случаи не единичны – посмотрите, как выглядит пандус возле отделения полиции в Кропивницком.

Зима близко

Неровности рельефа в городах нередко соединяют простым способом – лестницей. Зимой такие лестницы превращается в крайне опасную зону – покрытые снегом, льдом, плохо расчищенные.

Спускаться по ним не просто сложно – это может закончиться по меньшей мере травмой или переломом. Кроме того, такие лестницы абсолютно недоступны маломобильным горожанам – людям с детскими колясками, пожилым людям, лицам с инвалидностью. То же касается и лестниц, ведущих к зданиям. В таких местах городские власти и организации обязаны обеспечивать пологие съезды и пандусы.



Уличные лестницы, покрытые льдом / Фото: berdichev.biz

Добро пожаловать под землю

Автомобили воруют улицы у горожан и загоняют их под землю. Если ваш город строит новые подземные переходы – оно вас ненавидит.

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Под землю трудно или вовсе невозможно попасть тем, кто передвигается на коляске, родителям с маленькими детьми, лицам с нарушениями зрения и тому подобное.

Гораздо более эффективным вариантом было бы, если бы вместо подземных были предусмотрены доступные наземные переходы. Пешеходные переходы должны быть одного уровня с тротуарами – это и удобно, и безопасно.



Наземные пешеходные переходы должны быть одного уровня с тротуарами / Фото: УНИАН

Как инклюзивность городов влияет на экономику

Для экономики выгодно, чтобы большинство граждан было включено в жизнь социума. Если пространство будет доступным для всех – инвалидность как физическое ограничение в пространстве исчезнет вообще.

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Доступными должны быть не только государственные учреждения. Люди с инвалидностью, родители с детскими колясками и другие хотят легко попадать в кинотеатры, кафе, торговые центры, гостинницы, парки, музеи. Они стремятся беспрепятственно ездить общественным транспортом, передвигаться по улицам, добираться до рабочего места. Доступными обязательно должны быть школы и детские сады.

Все это развивает экономику, привлекает инвестиции, привлекает туристов и делает людей счастливыми.

Для сравнения, в странах Евросоюза есть ежегодный специальный конкурс "Доступный город". По его условиям города оценивают по уровню улучшения жилищных домов и общественных пространств, обращают внимание на доступность транспорта и общественных услуг.

В 2019 году такую ​​награду получил небольшой город Брэда, что в Нидерландах.

Автор: Алина Рудченко

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