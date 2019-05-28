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      11 советов, как сделать переезд проще

      41 Читати новину українською
      Как сделать переезд проще
      Как сделать переезд проще / unsplash.com

      Переезд в новое жилье может стать прекрасной возможностью избавиться от вещей, которыми вы не пользуетесь годами или одежды, которая давно вышла из моды.

      Чтобы новую жизнь в новом доме начать действительно с чистого листа, и чтобы его не затмили неприятные воспоминания о переезде, не повторяйте распространенных ошибок.

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      Воспользуйтесь советами, которые подготовила для вас Недвижимость 24.

      1. Напишите список

      Как бы это явно не звучало, но чтобы ничего не забыть – записывайте. Переезд станет немного проще, если вы будете иметь список вещей, которые нужно перевезти и будете с ним сверяться.

      Совет: начните писать список того, что должны сделать и взять с собой задолго до даты, когда планируете переезжать. В спокойной и комфортной обстановке, есть вероятность, что вы забудете меньше, чем в состоянии стресса.

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      Как сделать переезд проще – напишите список // Фото: unsplash.com

      2. Подпишите коробки

      Картонные коробки являются оптимальным вариантом для перевозки вещей. Они точно лучше, чем десятки кульков или километры пленки.

      Хорошей идеей при упаковке вещей будет подписывать ящики названиями комнат, вещи из которых содержатся внутри.

      3. Запаситесь коробками

      Убедитесь, что у вас достаточно упаковок, в которых поместятся все ваши вещи. Потому что, согласитесь, в день переезда не очень хочется свои вещи нести буквально в руках.

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      Во время переезда коробок много не бывает // Фото: unsplash.com

      4. Сравните грузовые компании

      Выбор хорошей компании, которая занимается перевозками, имеет решающее значение, особенно, если вам придется перевозить немало ценных вещей.

      Не поленитесь почитать отзывы других людей, которые уже успели воспользоваться услугами этого перевозчика.

      Читайте также: Как правильно хранить вещи дома: практические советы

      5. Найдите боксы для хранения вещей

      Аренду боксов-гаражей для хранения вещей, которые часто видели в американских фильмах, уже достаточно легко можно найти и в Украине.

      Поинтересуйтесь такой услугой в случае, если некоторая мебель из старого помещения может не вписываться в интерьер нового.

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      Боксы для хранения вещей приобретают популярность в Украине // Фото: facebook.com/boxer.com.ua

      6. Важные документы – отдельно

      Документы – не менее ценные вещи, чем деньги или драгоценности. Позаботьтесь о том, что все важные бумаги были собраны в отдельной коробке или папке, которую вы сможете с легкостью отыскать среди других.

      7. Обновите адрес

      Накануне переезда сообщите ваш новый адрес друзьям и знакомым. При необходимости настройте переадресацию, чтобы почта, которая вам будет приходить еще на предыдущий адрес была переадресовано на новый.

      8. Поменяйте замки

      Когда вы наконец переехали в новый дом, прежде всего, о чем стоит позаботиться – это о новых замках. Особенно, если вы арендуете помещение. Правда, этот процесс лучше предварительно согласовать с арендодателем.

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      В новом доме лучше как можно скорее заменить замки // Фото: unsplash.com

      9. Подготовьте пакеты для мусора

      Конечно, ваш новый дом может быть идеально чистым, но поверьте, в процессе распаковки личных вещей, увидите, сколько у вас накопилось упаковок и других упаковочных материалов.

      Совет: Не спешите выбрасывать упаковку, которую можно сдать на переработку, например, картон или пленку.

      10. Коробка для первой ночевки

      Обычно, когда вы переезжаете в новое место, то первого дня после переезда не хватает, чтобы распаковать все вещи.

      Здесь на помощь придет "коробка для первой ночевки" (First Night Box). В ней заранее можно сложить такие вещи:

      1. полотенце,
      2. зубная щетка,
      3. туалетная бумага,
      4. постельное белье,
      5. сменная одежда,
      6. зарядные устройства,
      7. пища для первых блюд.

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      Позаботьтесь о коробке с самыми необходимыми вещами на первый день

      11. Финальная проверка

      Перед тем, как покинуть свое прежнее жилище, проверьте все комнаты, ящики, коробки, чтобы точно ничего не забыть где-то в далеком ящике.

      Совет: избегайте переезда в пятницу учитывая трафик, когда многие выезжают за город на выходные.

      Ранее Недвижимость 24 писала про 5 идей, как можно сэкономить на ремонте.

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      Теги: Новости недвижимости Советы Декор и дом Дизайн
      Источник: Rentberry
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