11 порад, як зробити переїзд простішим

Переїзд у нове помешкання може стати чудовою нагодою позбутись речей, якими ви не користуєтесь роками чи одягу, який давно вийшов з моди.

Щоб нове життя у новому помешканні почати справді з чистого аркуша і щоб його не затьмарили неприємні спогади про переїзд, не повторюйте найпоширеніших помилок.

Читайте також: Як легко освіжити інтер'єр будинку до літа: 3 дієві способи

Скористайтесь порадами, які підготувала для вас Нерухомість 24.

1. Напишіть список

Як би це очевидно не звучало, але щоб нічого не забути – записуйте. Переїзд стане трохи простішим, якщо ви матимете список речей, які потрібно перевезти і будете з ним звірятись.

Порада: почніть писати список того, що маєте зробити і взяти з собою задовго до дати, коли плануєте переїжджати. У спокійній та комфортній обстановці, є ймовірність, що ви забудете менше, ніж у стані стресу.



Як зробити переїзд простішим – напишіть список//Фото: unsplash.com

2. Підпишіть коробки

Картонні коробки є найоптимальнішим варіантом для перевезення речей. Вони точно кращі ніж десятки кульків чи кілометри плівки.

Хорошою ідеєю при пакуванні речей буде підписувати ящики назвами кімнат, речі з яких містяться всередині.

3. Запасіться коробками

Переконайтесь, що у вас достаньо упаковок, у яких помістяться усі ваші речі. Бо, погодьтесь, в день переїзду не дуже хочеться свої речі нести буквально в руках.



Під час переїзду коробок забагато не буває//Фото: unsplash.com

4. Порівняйте вантажні компанії

Вибір хорошої компанії, яка займається перевезеннями, має вирішальне значення, особливо, якщо вам доведеться перевозити чимало цінних речей.

Не полінуйтесь почитати відгуки від інших людей, які вже встигли скористатись послугами цього перевізника.

Читайте також: Як правильно зберігати речі вдома: практичні поради

5. Знайдіть бокси для зберігання речей

Оренда боксів-гаражів для зберігання речей, які часто бачили в американських фільмах, вже досить легко можна відшукати й в Україні.

Поцікавтесь такою послугою на випадок, якщо деякі меблі зі старого помешкання можуть не вписуватись в інтер'єр нового.



Бокси для зберігання речей набувають популярності в Україні//Фото: facebook.com/boxer.com.ua

6. Важливі документи – окремо

Документи – не менш цінні речі, ніж гроші чи коштовності. Подбайте про те, що усі важливі папери були зібрані в окремій коробці чи папці, яку ви зможете з легкістю відшукати серед інших.

7. Оновіть адресу

Напередодні переїзду повідомте вашу нову адресу друзям і знайомим. За потреби налаштуйте переадресацію, щоб пошта, яка вам приходитиме ще на попередню адресу була переадресована на нову.

8. Змініть замки

Коли ви нарешті переїхали у нову оселю, перш за все, про що варто подбати – це про нові замки. Особливо, якщо ви орендуєте помешкання. Щоправда, цей процес краще попередньо погодити з орендодавцем.



У новому помешканні найкраще якомога швидше замінити замки//Фото: unsplash.com

9. Підготуйте пакети для сміття

Звісно, ваша нова домівка може бути ідеально чистою, але повірте, в процесі розпаковувати власних речей, побачите, скільки у вас назбиралось упаковок та інших пакувальних матеріалів.

Порада: Не поспішайте викидати упаковку, яку можна здати на переробку, наприклад, картон чи плівку.

10. Коробка для першої ночівлі

Зазвичай, коли ви переїжджаєте у нове місце, то першого для після переїзду не вистачає, щоб розпакувати усі речі.

Тут на допомогу прийде "коробка для першої ночівлі" (First Night Box). У неї заздалегідь можна поскладати такі речі:

рушник, зубна щітка, туалетний папір, постільна білизна, змінний одяг, зарядні пристрої, їжа для перших страв.



Подбайте про коробку з найнеобхіднішими речима на перший день

11. Фінальна перевірка

Перед тим, як покинути своє попереднє помешкання, перевірте усі кімнати, шухляди, коробки, щоб точно нічого не забути десь у далекому ящику.

Порада: уникайте переїзду у п'ятницю з огляду на трафік, коли чимало людей виїжджають за місто на вихідні.

Раніше Нерухомість 24 писала про 5 ідей, як можна заощадити на ремонті.