В городе все остается более 100 тысяч человек, – мэр Мариуполя

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о ситуации в городе. В частности, он рассказал, сколько людей смогли эвакуироваться, а сколько все еще остается в городе.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России из Мариуполя выехало примерно 100 тысяч гражданских. Еще с помощью гуманитарного коридора удалось вывезти еще ориентировочно 150 тысяч человек.

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Мэр Мариуполя о ситуации в городе

Вадим Бойченко заявил, что сейчас в городе все еще остается более 100 тысяч людей, которые ждут эвакуацию. В окрестностях Мариуполя до сих пор остается 50 – 70 тысяч человек. Это с учетом оккупированного Бердянска.

Он добавил, что над вопросом эвакуации работает и президент Украины, и профильный министр Ирина Верещук и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Все работают. Но подчеркиваю, что многое зависит от Российской Федерации,

– добавил городской голова Мариуполя.

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