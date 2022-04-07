Городской голова Балаклеи выехал в Россию, – Синегубов
Источник:Факты ICTV
Мэр города Балаклея Иван Столбовый находится в России. Мэр вместе с семьей выехал на территорию страны-агрессора.
Мэр пошел на сотрудничество с врагом
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он заявил, что Иван Столбовый покинул Балаклею на Харьковщине.
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По нашей информации, мэр Балаклеи со своей семьей покинул этот город и уехал на территорию России,
– сказал Синегубов
Глава Харьковской ОВА отметил, что Столбовый покинул Балаклею сразу после того, как ушел на сотрудничество с врагом.
Кроме того, Синегубов сообщил, что есть уголовное производство по факту госизмены Столбового.
"Уголовное производство есть, продолжается ряд следственных действий. Это процессуальные действия, следствием которых, я убежден, будет оглашение подозрения", – сказал Синегубов.
Столбовый убежал в Россию: коротко
- 25 марта городской голова Иван Столбовый привез в Балаклею гумпомощь. После этого он перестал выходить на связь.
- 28 марта глава Синегубов заявил, что Столбовый пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и обвинил его в госизмене.
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