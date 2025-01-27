Из-за атаки России в Ивано-Франковске транспорт выйдет на маршруты со значительным опозданием

В ночь на 27 января оккупанты атаковали Прикарпатье ударными дронами. Общественный транспорт Ивано-Франковска выйдет на маршруты с опозданием.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КП "Электроавтотранс" Ивано-Франковска.

Смотрите также В Ивано-Франковске и в области снова прогремели взрывы: работает ПВО

Атака "Шахедами" на Ивано-Франковск 27 января

В 05:56 в коммунальном предприятии сообщили об изменениях в работе общественного транспорта.

Только после объявления отбоя автобусы, троллейбусы выедут на свои маршруты со значительным опозданием. Просьба с пониманием относиться к данной ситуации,

– отметили в КП "Электроавтотранс".

Отбой воздушной тревоги в Ивано-Франковской области объявили в 06:24.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Заметим, ночью 27 января тревогу на Прикарпатье из-за вражеских ударных дронов объявляли дважды. Так, сначала в 01:03 до 03:03. Опять об опасности сообщили в 04:16.

В Ивано-Франковске и области раздавались взрывы. Городской голова сообщал о работе ПВО.