На предложение переименовать улицу инициатору ответили отказом. Соответствующее обращение подписал мэр Барвенково Александр Бало.

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"Не совершили героический поступок"

В своем ответе городской совет Барвенково ссылается на статью 3 закона о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц.

Как отмечают в Барвенковском городском совете, это можно сделать, чтобы увековечить память людей, которые:

внесли весомый вклад в борьбу за независимость, развитие Украинского государства, поддержание международного мира и безопасности, укрепление международного авторитета Украины;

совершили героический поступок, подвиг во имя Родины;

внесли значительный личный вклад в развитие науки, образования, культуры и других сфер общественной жизни.

Получается, что мэр, ведь он поставил свою подпись под этим документом, не признает, что погибшие в АТО совершили героический поступок ради независимости Украины.

Обратите внимание! В Верховную Раду недавно внесли законопроект о коллаборационизме. Среди прочего он предусматривает уголовную ответственность за публичное отрицание гражданином Украины вооруженной агрессии против Украины. Наказание за такие действия – 10 – 15 лет за решеткой.

"Внесенные вами предложения о переименовании улицы Московской в ​​честь одного из уроженцев города как участника российско-украинской войны не подлежат рассмотрению из-за несоответствия статьи 3 закона и с учетом того факта, что объявление состояния войны с РФ в порядке, определенном Конституцией, Верховной Радой не осуществлялось", – ответили в Барвенковском городском совете.

Между тем улица Московская могла носить имя одного из трех горожан, павших в войне:

Сергея Кобицкого, который погиб в 2014 году

Юрия Линивенко, павшего в 2015 году

Евгения Солодовника, погибшего в 2014 году.

Верховная Рада и признание войны