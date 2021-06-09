На предложение переименовать улицу инициатору ответили отказом. Соответствующее обращение подписал мэр Барвенково Александр Бало.

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"Не совершили героический поступок"

В своем ответе городской совет Барвенково ссылается на статью 3 закона о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц.

Как отмечают в Барвенковском городском совете, это можно сделать, чтобы увековечить память людей, которые:

  • внесли весомый вклад в борьбу за независимость, развитие Украинского государства, поддержание международного мира и безопасности, укрепление международного авторитета Украины;
  • совершили героический поступок, подвиг во имя Родины;
  • внесли значительный личный вклад в развитие науки, образования, культуры и других сфер общественной жизни.

Получается, что мэр, ведь он поставил свою подпись под этим документом, не признает, что погибшие в АТО совершили героический поступок ради независимости Украины.

"Внесенные вами предложения о переименовании улицы Московской в ​​честь одного из уроженцев города как участника российско-украинской войны не подлежат рассмотрению из-за несоответствия статьи 3 закона и с учетом того факта, что объявление состояния войны с РФ в порядке, определенном Конституцией, Верховной Радой не осуществлялось", – ответили в Барвенковском городском совете.

Между тем улица Московская могла носить имя одного из трех горожан, павших в войне:

  • Сергея Кобицкого, который погиб в 2014 году
  • Юрия Линивенко, павшего в 2015 году
  • Евгения Солодовника, погибшего в 2014 году.

Верховная Рада и признание войны

  • В 2015 году нардепы приняли постановление об отпоре вооруженной агрессии России, где обозначили ее причастность к вооруженному конфликту и призвали его прекратить.
  • Верховная Рада в марте 2021 года принял заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. Его называют одним из самым жестких обращений за все 7 лет конфликта.
  • В постановлении отметили, что российская агрессия против Украины продолжается с 20 февраля 2014 года. Вследствие враждебных действий погибли более 13 тысяч украинцев, более 30 ысяч – получили ранения.
  • Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.