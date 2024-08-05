Госбюджет может потерять значительные средства на закупках лекарств для онкобольных, – СМИ

Минздрав планирует закупить лекарства для онкобольных по ценам, которые на сотни миллионов гривен выше, чем рыночные. Об этом говорится в заявлении о предотвращении уголовного преступления индийской компании Euro lifecare Private Limited к министру здравоохранения Виктору Ляшко, и. о. директора Бюро экономической безопасности Вадиму Перхуну и председателю счетной палаты Ольге Пищанской.

Как отмечается, речь идет о лекарствах для онкобольных "Эверолимус" дозировкой 10 и 5 мг индийской фармкомпании "Натко Фарма Лимитед".

Смотрите также Минздрав отменит тендеры на консультанта и технадзор для "Охматдета" за 14 миллионов гривен

В частности, тендерное предложение по "Эверолимус" (10 мг) составляло 182 583 600 гривен против 358 995 360 гривен следующего по стоимости предложения участника процедуры закупки. В заявлении отмечается, что экономия бюджетных средств могла бы составить 176 411 761 гривну.

"А тендерное предложение по лекарствам "Эверолимус" (5 мг) составляло 54 629 640 гривен против 90 582 480 гривен следующего по стоимости предложения участника процедуры закупки. То есть экономия бюджетных средств могла бы составить 35 952 840 гривен", – говорится в документе.

Заявление Euro lifecare Private Limited / Фото "Телеграф"

Соответственно, как отмечают авторы заявления, государственный бюджет мог бы сэкономить более 212 миллионов гривен.

Попытка осуществить сомнительные закупки лекарств для онкобольных по завышенным ценам из государственного бюджета страны, где идет война, – это настоящий цинизм. Надеемся, что и правоохранительные органы, и министр здравоохранения, и председатель Счетной палаты отреагируют на эту попытку истощить и без того обескровленный бюджет Украины,

– отметили в пресс-службе компании.

В письме также отмечается, что на момент подачи тендерных предложений продукция "Натко Фарма Лимитед" прошла все необходимые проверки и была зарегистрирована.

Принципы осуществления публичных закупок – "максимальная экономия, эффективность и пропорциональность" – сейчас, как никогда, очень актуальны для нашего государства, особенно в период военного положения, полномасштабного вторжения России. В то время, когда все государственные предприятия, учреждения, организации направляют свои силы на максимальную экономию для поддержки экономики нашей страны и военных, защищающих наше государство, закупка крайне необходимых фармацевтических продуктов должна происходить открыто и прозрачно на всех стадиях закупок и с максимальной экономией бюджетных средств,

– говорится в письме.

Издание напоминает, что лекарства "Эверолимус" применяются для: