Як зазначається, йдеться про ліки для онкохворих "Еверолімус" дозуванням 10 і 5 мг індійської фармкомпанії "Натко Фарма Лімітед".

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Зокрема, тендерна пропозиція по "Еверолімус" (10 мг) складала 182 583 600 гривень проти 358 995 360 гривень наступного по вартості пропозиції учасника процедури закупівлі. У заяві зазначається, що економія бюджетних коштів могла б скласти 176 411 761 гривню.

"А тендерна пропозиція по лікам "Еверолімус" (5 мг) складала 54 629 640 гривень проти 90 582 480 гривень наступного по вартості пропозиції учасника процедури закупівлі. Тобто економія бюджетних коштів могла б скласти 35 952 840 гривень", – йдеться у документі.

Заява Euro lifecare Private Limited / Фото "Телеграф"

Відповідно, як наголошують автори заяви, державний бюджет міг би зекономити понад 212 мільйонів гривень.

Спроба здійснити сумнівні закупівлі ліків для онкохворих за завищеними цінами з державного бюджету країни, де точиться війна, – це справжній цинізм. Сподіваємось, що і правоохоронні органи, і міністр охорони здоров'я, і голова Рахункової палати відреагують на цю спробу виснажити й без того знекровлений бюджет України,

– зазначили в пресслужбі компанії.

У листі також зазначається, що на момент подання тендерних пропозицій продукція "Натко Фарма Лімітед" пройшла усі необхідні перевірки та була зареєстрована.

Принципи здійснення публічних закупівель – "максимальна економія, ефективність та пропорційність" – наразі, як ніколи, дуже актуальні для нашої держави, особливо у період воєнного стану, повномасштабного вторгнення Росії. В той час, коли всі державні підприємства, установи, організації спрямовують свої сили на максимальну економію задля підтримки економіки нашої країни та військових, що боронять нашу державу, закупівля вкрай необхідних фармацевтичних продуктів має відбуватись відкрито та прозоро на всіх стадіях закупівель та з максимальною економією бюджетних коштів,

– йдеться у листі.

Видання нагадує, що ліки "Еверолімус" застосовуються для: