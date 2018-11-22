Госбюджет-2019 превратился в кошелек для Президента и премьера

Проект государственного бюджета на 2019 год превратился из бюджета для украинцев на кошелек для украинских Президента и премьера.

Что касается отрасли ЖКХ, то, по словам народного депутата от фракции "Объединение "Самопомич" Алены Бабак, в документе, во-первых, предусмотрено 9 миллиардов поступлений с ренты за добычу природного газа. Она поясняет: "И предусмотрено, что с мая будет второе повышение цены газа на одну тысячу, то есть как минимум до 9550 гривен. За счет того, что будет во второй раз увеличена цена газа, предусмотрено, что увеличатся поступления в государственный бюджет в виде ренты. Следовательно, эти 9 миллиардов мы сначала заплатим в бюджет, а дальше ожидаем, что что-то вернется людям. На самом деле на программу ЖКХ ничего не возвращается".

Еще один недостаток документа – отсутствие финансирования жилья для молодежи.

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В-третьих, закрываются экологические программы. Алена Бабак приводит пример: "На программу "Питьевая вода Украины" – ноль. При этом мы все будем платить в десять раз увеличенный экологический налог. Это означает, что, например, все предприятия теплоснабжения, которые сжигают газ, производят тепло, должны будут в десять раз больше заплатить за выбросы, и мы ожидаем снова на повышение тарифов".

"Я, например, за то, – продолжает парламентарий, – чтобы экологические программы были профинансированы, даже через увеличение налога экологического. Но я не вижу, что направление расходов бюджета идет на повышение качества нашей жизни, улучшение экологической ситуации".

Также недостаточно финансирования в проекте госбюджета предусмотрено на субсидии. Их уровень финансирования остался на том же уровне, что и был в первом представлении правительством проекта бюджета на 2019, то есть речь о 55 миллиардах. "Единственное, – говорит Алена Бабак, – мы увидели распределение этих денег. 20 миллиардов идет на выплату субсидий в денежной форме и так называемую монетизацию, а 35 миллиардов будет идти в той же форме, как раньше, через взаимозачеты".

"Я вижу проблему, – заключает народный депутат, – что этих средств не хватит, так как уже есть информация от Ассоциации городов Украины о том, что государство задолжало по перечислению субсидии на места 5 миллиардов. По меньшей мере 60 миллиардов должно было быть на следующий год, чтобы учесть долги этого года. Этих средств мы не видим".

Сыроид: "Скорость принятия бюджета никак не влияет на его качество"

"Не имеет значения, какой ночью бюджет будет принят, он будет одинаково коррупционный, – говорит вице-спикер парламента Оксана Сыроид. – Будет ли он принят в ночь на 23 ноября, будет ли он принят в ночь на 23 декабря – к сожалению, лучшим от этого закон о бюджете не будет. Для того, чтобы он был лучше, надо менять не день голосования, а подход к самому бюджету".

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Главный финансовый документ страны пронизан коррупционными схемами, особенно в оборонной части. Сыроид в очередной раз подчеркивает, что оборонный бюджет абсолютно непрозрачен.

"Нам правительство декларирует, Президент декларирует, но мы не можем убедиться. Мы ни разу не видели отчета, на что тратятся деньги оборонного бюджета".

А из того, что хотя бы видно – уже можно сказать, что государство продолжает обманывать своих защитников.

"Нет должного денежного обеспечения для военных. Недостаточно средств для обеспечения жильем военнослужащих. И длится этот позор, когда обязательства перед ветеранами перекладываются на плечи органов местного самоуправления. То есть все, что государство обещает ветеранам: все льготы, выплаты и т.д., оно это все перекладывает на плечи городов и общин. Это непорядочно. Власть не может рассчитывать на то, что она будет иметь качественную армию, пока она не будет иметь достойного отношения к своему солдату".

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Параллельно расходы на полицию настолько заоблачные, что создается впечатление, что государство готовится к мятежу. И это в то время, когда полиция фактически срослась с криминалом. Но объяснение другое, говорит Сыроид:

"Это абсурдная ситуация, когда денег больше выделяется на армию внутри страны, чем на армию, которая защищает нас от внешней угрозы. На самом деле истинная природа в этом – это коррупция. Таким образом Премьер-министр платит за лояльность своему коллеге, министру внутренних дел и его политической силе".

"Самопомич" предлагала изменения в смету, даже пути, где взять на это деньги без коррупционных схем. Но для правительства такой путь неудобный.

Данченко: "Цифровизация принесет в бюджет 10.5 млрд грн без всякой инвестиции"

В бюджете нет ни одной программы так называемой цифровой экономики, а это миллиарды гривен, которые буквально лежат под ногами, говорит депутат "Самопомочи" Александр Данченко.

Примеров множество:

– Перечень электронных сервисов, в которых в первую очередь нуждается государство, чтобы развиваться. Например, введение публичных электронных реестров на блокчейне, на современных технологиях.

"Это дает сразу около 1.5 млрд грн экономии в бюджете, потому что у нас сейчас вместо одного реестра – 78 реестров, соответственно, 78 компаний, которые их обслуживают и "едят бюджет". И рейдерство использует эти нелепые реестры, сделанные на бумаге 20-30 лет назад. А это инвестиционный климат", – говорит депутат.

– Электронная акцизная марка, которая полностью убивает контрафакт не только алко- и табакопродукции, но и медикаментов.

Данченко объясняет: "Только от алкоголя и табака минимальные поступления могут составить 3.5 млрд грн. В целом рынок оценивается (с медикаментами, со всем остальным) в 17 млрд грн., а электронная акцизная марка еще и защищает покупателя от подделки и показывает путь товара, растаможку его. Это здоровье людей прежде всего, а не только экономия средств".

– Лотерейный бизнес (не игровой), который есть во всем мире. Из него финансируется спорт, культура и другие социальные программы.

В мире это работает так: есть центральная, такая же, как электронная акцизная марка, стоит в Минфине или налоговой и, купив или мгновенную лотерею или любую другую – автоматически идет транзакция к центральному серверу, все рассчитывается и доходы идут централизованно к государству.

В Украине, по информации нардепа, сейчас просто наличные убираются и все. В 2014 году (еще при преступной власти) лотереи, несмотря на то, что были в тени, платили 240 млн грн налогов в год, сейчас это 30 млн грн. А цифровой порядок дал бы еще дополнительно 5 млрд грн в год в бюджет.

– Легализация смартфонов и гаджетов. Сейчас 95% всех гаджетов в Украине завезены нелегально. Бороться с этим очень просто – каждое устройство имеет свой IMEI-код и такая система была введена, но 4 с половиной года назад прекратила действовать.

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Данченко говорит: "Система уже стоит в ДЦР, ничего не нужно делать, только включить и контролировать ввоз всех смартфонов. Это сразу даст 1.2-1.4 млрд грн в год. Так говорят даже в ГФС. И кроме того, такая система дает социальный эффект, потому что кражи не имеют смысла – украденный телефон можно отключить через систему и вор его не включит. Но тут понятно, кто "крышует" кражи, а кто "крышует" контрабанду".

И "Самопомич", и комитет под председательством Александра Данченко борются за цифровизацию. "Самопомич" была первой политической силой, которая 4.5 года назад шла на выборы с цифровой экономикой:

"Мы остались единственными, кто ее понимает, все остальные ее используют для пиара. Бороться можно только одним – это новый президент и новый парламент, который будет вводить эти технологии и не бояться, что цифровизация убивает коррупцию".

"Правительство пытается разрушать важные для медицинской помощи населению законы", – Ирина Сысоенко

Об этом парламентарий подчеркнула сегодня во время выступления в Верховной Раде. По словам народного депутата фракции "Объединение "Самопомич" Ирины Сысоенко, правительство включило в проект бюджетного кодекса поправки в закон" О финансовых гарантиях медицинского обслуживания", в закон "Об основах законодательства здравоохранения".

Этими поправками Министерство здравоохранения планировало отменить выделение 5% от ВВП на финансирование программы медицинских гарантий гражданам с 2020 года, отменить повышение заработной платы медикам и самостоятельно определять перечень медицинских услуг людям, за которые будет платить государство.

Как объясняет Ирина Сысоенко, таким образом правительство хочет устранить парламент от утверждения программы медицинских гарантий.

"Фракция "Объединение "Самопомич" требует вернуть в медицинские законы норму о том, что государство обязано выделять государственное финансирование на оплату медицинских услуг для граждан в размере не менее 5% от ВВП.

Мы требуем вернуть норму, которой должна быть повышена заработная плата медицинским работникам, которая должна составлять не менее 250% умноженных на среднюю заработную плату в Украине в составе тарифа на медицинские услуги, за которые оплатит государство.

Нашей поправкой мы требуем вернуть норму, где не правительство в ручном режиме будет решать, какие услуги оплачивать гражданам, а какие не оплачивать. А парламент будет так же брать на себя ответственность за обеспечение и финансирование медицинской помощи.

Фракция "Объединение "Самопомич" категорически отрицает попытку правительства внесением изменений в бюджетный кодекс Украины разрушить те нормы, которые стали основанием для принятия новых законов, касающихся медицинской реформы.

Мы считаем, что если не будет решен вопрос о повышении заработных плат, если государство не обеспечит государственным финансированием медицинские услуги, то нет сути и значения содержания тех новых законов, касающихся медицинской реформы. Требуем не трогать медицинские законы, пусть Министерство здравоохранения их просто выполняет.

Ирина Сысоенко подчеркивает, что это принципиальные нормы новых законов, которые нельзя дать уничтожить, и подчеркивает, что ее позицию поддержали члены Комитета здравоохранения.

"Правительство пытается ломать важные законы для медицинской помощи населению. Но мы этого не допустим! Либо должны выполнять законы, которые принял парламент и которые должны построить новую систему здравоохранения, либо идти в отставку!" – заключает депутат.