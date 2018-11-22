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      Если Порошенко нужен миллиард, то значит его где-то урезали, – эксперт о "Президентском фонде"

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      В бюджет народные депутаты заложили статью о "Президентском фонде" – это очень интересная новелла, которая появилась после первого чтения.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал эксперт по вопросам экономики и инвестиций Тарас Козак.

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      "Это непонятный фонд с непонятным управлением, принципами, людьми, но на него вдруг нашелся миллиард в бюджете. Хотя не было ни 50 миллионов на необходимые вещи, 500 тысяч выдавали на помощь молодым ученым", – прокомментировал эксперт.

      На фонд Порошенко депутаты нашли деньги в год выборов – это фактически гречковая возможность,
      – отметил Тарас Козак.

      Журналисты заметили, что когда нашли деньги Президенту, то уменьшилось финансирование местных бюджетов на один миллиард 356 миллионов.

      Не могу сказать, что именно в этом месте их нашли, но это корилирующие цифры. Где-то должно было уменьшиться, потому что ниоткуда деньги не берутся. Если Президенту нужен миллиард, то значит у кого-то нужно было его урезать,
      ответил эксперт по экономическим вопросам.

      Однако, к счастью, по словам эксперта, пока что не идет речь о том, что деньги будут печатать.

      "Планируется, что дефициит не будет больше 90 миллиардов и эти деньги планируется привлечь на финансовых рынках. НБУ сейчас проводит весьма жестокую политику и он не печатает новых денег принципиально с 2015 года", – отметил Тарас Козак.

      Видео полного интервью эксперта по экономике Тараса Козака:

       

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Верховная Рада Деньги Бюджет-2019
      Источник: 24 канал
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