Если Порошенко нужен миллиард, то значит его где-то урезали, – эксперт о "Президентском фонде"

В бюджет народные депутаты заложили статью о "Президентском фонде" – это очень интересная новелла, которая появилась после первого чтения.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал эксперт по вопросам экономики и инвестиций Тарас Козак.

Читайте также: Субсидии-2019: как будет выкручиваться минфин после роста цены на газ в апреле

"Это непонятный фонд с непонятным управлением, принципами, людьми, но на него вдруг нашелся миллиард в бюджете. Хотя не было ни 50 миллионов на необходимые вещи, 500 тысяч выдавали на помощь молодым ученым", – прокомментировал эксперт.

На фонд Порошенко депутаты нашли деньги в год выборов – это фактически гречковая возможность,

– отметил Тарас Козак.

Журналисты заметили, что когда нашли деньги Президенту, то уменьшилось финансирование местных бюджетов на один миллиард 356 миллионов.

Не могу сказать, что именно в этом месте их нашли, но это корилирующие цифры. Где-то должно было уменьшиться, потому что ниоткуда деньги не берутся. Если Президенту нужен миллиард, то значит у кого-то нужно было его урезать,

– ответил эксперт по экономическим вопросам.

Однако, к счастью, по словам эксперта, пока что не идет речь о том, что деньги будут печатать.

"Планируется, что дефициит не будет больше 90 миллиардов и эти деньги планируется привлечь на финансовых рынках. НБУ сейчас проводит весьма жестокую политику и он не печатает новых денег принципиально с 2015 года", – отметил Тарас Козак.

Видео полного интервью эксперта по экономике Тараса Козака: