Якщо Порошенку треба мільярд, то значить його десь врізали, – експерт про "Президентський фонд"

У бюджет народні депутати заклали статтю про "Президентський фонд" – це дуже цікава новела, яка з'явилася після першого читання.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав експерт з питань економіки та інвестицій Тарас Козак.

Читайте також: Субсидії-2019: як буде викручуватися мінфін після зростання ціни на газ у квітні

"Це незрозумілий фонд з незрозумілим управлінням, засадами, людьми, але на нього роптом знайшовся мільярд в бюджеті. Хоча не було ні 50 мільйонів на необхідні речі, навіть 500 тисяч видавали на допомогу молодим вченим", – прокоментував експерт.

На фонд Порошенка депутати знайшли гроші в рік виборів – це фактично гречкова можливість,

– наголосив Тарас Козак.

Журналісти помітили, що коли знайшли гроші Президенту, то зменшилося фінансування місцевих бюджетів на один мільярд 356 мільйонів.

Не можу сказати, що саме в цьому місці їх знайшли, але це корилюючі цифри. Десь повинно було зменшитися, тому що нізвідки гроші не беруться. Якщо Президенту треба мільярд, то значить в кого треба було його врізати,

– відповів експерт з економічних питань.

Проте, на щастя, за словами експерта, поки що не йде мова про те, що гроші будуть друкувати.

"Планується, що дефіциит не буде більше ніж 90 мільярдів і ці гроші планується залучити на фінансових ринках. НБУ проводить зараз дуже жорстоку політику і він не друкує нових грошей принципово з 2015 року", – зазначив Тарас Козак.

Відео повного інтерв'ю експерта з економіки Тараса Козака: