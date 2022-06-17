Госдеп изучает информацию о плененных россиянами американцах: сейчас говорится о трех

Государственный департамент США изучает информацию, касающуюся американцев. Их могли взять в плен русские оккупанты.

Граждане США воевали за Украину. Об изучении данных сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс 16 июня на брифинге.

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В США обрабатывают данные об американцах, которые могут быть в плену россиян

Были сообщения о еще одном американце, местонахождение которого пока неизвестно,

– сказал Прайс.

Также добавил, что не может говорить о специфике этого дела, ведь они не знают всех его подробностей. Однако заверил:

дело третьего американца изучают;

в отношении двух других – находятся на контакте с их родными, а также с Украиной и Международным комитетом Красного креста;

данных, которые могли бы свидетельствовать о пленении американцев, нет.

Однако в Госдепе добавили – если бы была информация о пленении, то они бы контактировали с Россией.

Также напомнили, что американцы, воевавшие или воюющие за Украину, во вражеских руках считаются военнопленными. Поэтому в их отношении должны применяться права в соответствии с Женевской конвенцией.

Удалось установить данные третьего американца

Изданию CNN информацию о третьем американце рассказала его жена Хисон Ким. Известно, что американец – бывший морской пехотинец Греди Курпаси. Он 20 лет прослужил в Корпусе морской пехоты США и только в прошлом году, в 2021 году, уволился.

Уже в марте 2022 г. он прибыл в Киев. Жена говорит, что Курпаси владеет навыками, которые, по его мнению, могли пригодиться в Украине. Он ведь хотел помочь украинскому народу.

Ориентировочно 23 – 24 апреля женщина с ним последний раз выходила на связь.

Ему и другим членам Интернационального легиона в конце апреля было поручено занять наблюдательный пункт под Херсоном. Приблизительно в это время Курпаси перестал выходить на связь с женой и друзьями,

– сообщили в CNN.

Что известно о двух других американцах

Двое бывших военнослужащих армии США, прибывших в Украину воевать на стороне Вооруженных Сил Украины и могли попасть в плен. В частности, CNN писали – на днях появилась фотография с двумя американцами в кузове. Предположили, что они попали в плен к северу от Харькова.

Предварительно известно, что речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Гьюне. Они не выходили на связь ориентировочно неделю.

Матери Дрюке в Госдепе сказали, что они изучают фотографию по поводу ее правдивости и так далее. Сама же женщина рассказала, что ее сын отправился в Украину изучать военных ВСУ для борьбы с Россией, ведь он понимал – если Владимира Путина не остановить сейчас, он может пойти дальше – вплоть до американских берегов.

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